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Coahuila

Cierran vialidades de Ramos Arizpe por aumento en niveles de agua

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que una de las medidas adoptadas fue el cierre temporal del bulevar Antonio Flores Castro.

  • 15
  • Junio
    2026

El aumento en los niveles de agua provocado por las lluvias obligó al cierre preventivo de varias vialidades de Ramos Arizpe, mientras autoridades municipales mantienen vigilancia sobre arroyos y puntos de riesgo ante el pronóstico de nuevas precipitaciones.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que una de las medidas adoptadas fue el cierre temporal del bulevar Antonio Flores Castro, donde en años anteriores se han registrado incidentes relacionados con corrientes de agua.

“Todos los arroyos llevan agua y seguimos muy pendientes de su comportamiento para actuar de manera oportuna si fuera necesario”, señaló.

Por su parte, el inspector de Protección Civil, Pedro Mora, explicó que la tormenta más intensa se concentró en la zona norte del municipio, aunque sin generar afectaciones de consideración.

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Entre los puntos cerrados de manera preventiva se encuentran el bulevar Antonio Flores Castro a la altura del bulevar Escorial y el acceso oriente cercano a la colonia La Estación. También se registraron encharcamientos en vialidades del sector oriente y en áreas próximas al aeropuerto.

Respecto al arroyo La Encantada, Mora indicó que actualmente opera dentro de parámetros normales y aclaró que las mayores crecientes suelen presentarse cuando se registran lluvias intensas en Saltillo.

El funcionario aprovechó para exhortar a la población a limpiar azoteas y retirar materiales como láminas, madera, plásticos y objetos en desuso que puedan obstruir el desalojo del agua o provocar filtraciones en las viviendas.

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Las autoridades municipales mantendrán recorridos preventivos durante los próximos días y pidieron a la población evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas. 


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