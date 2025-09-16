Cerrar X
Convoca a movimiento de resistencia por la propiedad y libertad

A través de sus redes sociales, el empresario Ricardo Salinas aparece acompañado de su esposa, para lanzar su propia versión del Grito de Independencia

En el marco de los festejos patrios, el empresario Ricardo Salinas Pliego dio su propio grito y alzó la voz para invitar a la ciudadanía a sumarse a un movimiento de resistencia a favor de la propiedad y la libertad.

Se trata de una iniciativa que llamó ”Movimiento Anticrimen y Corrupción”, y en la cual acusa al gobierno federal de ser aliado de la delincuencia, fomentar la corrupción y la división entre los mexicanos.

En un video publicado a través de sus redes sociales, el empresario aparece acompañado de su esposa, María Laura Medina, con la bandera de México de fondo, y bajo este escenario lanzó su propia versión del Grito de Independencia bajo el lema: "Vida, propiedad y libertad".

“Es momento de actuar, de poner atención en los problemas que tiene México, de unirnos por un México próspero.
Mi esposa, y yo estamos convencidos de que todos merecemos vivir en un país en paz y sin corrupción; un país donde el gobierno no esté aliado con los delincuentes y donde, al menos, se nos garantice vivir tranquilos.
¿Tú estás a favor de un México sin violencia y sin corrupción, o prefieres que continúe la corrupción?¡Viva México!”, aseguró

En su mensaje, el presidente de Grupo Salinas acusó al gobierno de encubrir la delincuencia y además que la ideología detrás de los actuales gobernantes es el comunismo.

Por ello, propuso como valores contrarios el respeto a la vida, la propiedad privada, la libertad individual, la inversión y la competencia económica. 

“Es momento de decir basta”, expresó al tiempo que convocó a la ciudadanía a actuar a través de este movimiento.

Salinas Pliego adelantó que próximamente se habilitará una página web donde los interesados podrán afiliarse. 

Describió el proyecto como "la resistencia a un régimen criminal y corrupto".

“¡Mexicanos, basta ya de este régimen criminal y corrupto! Basta ya de este régimen que pretende acabar con nuestras libertades, ejerciendo un poder centralizado como nunca antes se había visto. ¡Basta!”, enfatizó el empresario.

Añadió que la ciudadanía debe asumir su responsabilidad y alzar la voz.

“Tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos. ¡Que retumbe por todos lados! Un México libre no se entrega y un México en paz se defiende”, aseveró.


