Sheinbaum encabeza mensaje por siete años de la 4T en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum salió de Palacio Nacional para saludar y tomarse fotos con los simpatizantes y encabezar un acto masivo en el Zócalo capitalino, donde celebrará siete años de la llamada Cuarta Transformación.

Militantes de Morena, funcionarios y ciudadanos comenzaron a reunirse desde temprano para escuchar su mensaje.

“Seguimos luchando desde el gobierno”

La presidenta adelantó que su intervención destacará los logros del periodo y la continuidad del proyecto transformador.

Señaló que, aunque ahora gobiernan, la lucha por cambiar al país continúa: “Antes luchábamos porque cambiara el gobierno; ahora, desde el gobierno, seguimos luchando para transformar a México todos los días”.

Zócalo lleno rumbo al mensaje central

Cientos de simpatizantes continúan llegando a la Plaza de la Constitución, que nuevamente se convierte en escenario de los eventos clave del movimiento.

La mandataria insistirá en que la unión entre pueblo y gobierno será indispensable para “seguir avanzando” en los próximos años.

11:20 Sheinbaum comienza su mensaje

La mandataria afirmó que “más de 600 mil personas” se congregaron en el Zócalo capitalino para celebrar los siete años de la cuarta transformación.

Sheinbaum saludó efusivamente a los asistentes, muchos de los cuales llegaron en cientos de autobuses desde distintos estados del país, mientras la multitud coreaba “¡No estás sola!”

En su mensaje, la presidenta destacó: “Nos reunimos para celebrar siete años del inicio de una nueva era en nuestro querido México. En 2018 el pueblo tomó una decisión sabia y valiente que cambió para siempre el rumbo del país”.

“Que nadie se equivoque, que se oiga bien fuerte y lejos: las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México”

11:25 Sheinbaum: “Por más campañas sucias, no vencerán al pueblo de México”

Sheinbaum sostuvo que su proyecto enfrenta campañas en contra. “Por más campañas sucias, no vencerán al pueblo de México”, dijo.

La presidenta acusó que el modelo neoliberal heredó corrupción, desigualdad y la entrega de recursos nacionales a intereses privados. Recordó que en 2019 se prohibió constitucionalmente la condonación de impuestos, como parte del esfuerzo por terminar con los privilegios.

Sheinbaum afirmó que el país no debe regresar a tiempos en los que la justicia se aplicaba selectivamente: “Eso ya no es opción; el gobierno está para servir al pueblo de México”.

11:29 Reforma laboral rumbo a 2030

La presidenta anunció el envío al Congreso de una iniciativa para disminuir gradualmente la jornada laboral en México, con la meta de llegar a 40 horas semanales en 2030.

El planteamiento prevé una reducción de dos horas por año a partir de 2027, con el fin de mejorar las condiciones de millones de trabajadores.

Durante su mensaje, la mandataria señaló que el entorno laboral vive transformaciones profundas y que el país debe acompañarlas.

Recordó además que el salario mínimo tendrá un incremento del 13 por ciento entre 2025 y 2026, mientras que el salario promedio mensual ha crecido 77% en términos reales.

La inflación, agregó, se mantiene estable y cerró en 3.57% en octubre.

11:40 Presenta avances en salud durante la Cuarta Transformación

La mandataria destacó los principales avances en materia de salud alcanzados durante la Cuarta Transformación y anunció que en 2026 comenzará la credencialización universal de todas y todos los mexicanos al sistema nacional de salud.

Durante su intervención, informó que entre 2024 y 2025 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incrementó en 15 por ciento las consultas de especialidades, mientras que en IMSS-Bienestar el aumento fue de 25%.

“En la atención a la salud estamos mejorando todos los días”, enfatizó Sheinbaum.La presidenta explicó que se ha garantizado el abasto de medicamentos mediante las llamadas “rutas de la salud” y un nuevo esquema de distribución que evita desperdicios.

“Antes se llegaban a comprar hasta mil medicamentos para un centro de salud; muchos caducaban sin usarse o eran semejantes a otros. Ahora se distribuyen 270 medicamentos cada mes a los centros de salud”, detalló.

11:50 Sheinbaum: Recaudación fiscal creció más de 500 mil millones de pesos “solamente combatiendo la corrupción”

Afirmó que la recaudación fiscal en México aumentó este año en más de 500 mil millones de pesos sin necesidad de crear ni incrementar impuestos, gracias exclusivamente al combate a la corrupción y a la evasión fiscal.

“Sin aumentar impuestos la recaudación aumentó este año en 500 o 1000 millones de pesos, solamente combatiendo la evasión y la corrupción. Para que tengan una idea, lo que recaudó México es lo que Argentina está pidiendo este año a los Estados Unidos, incluso más”, declaró la mandataria ante miles de personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Sheinbaum destacó que este incremento histórico ha permitido fortalecer los programas de bienestar, que ahora son derechos constitucionales.

“Este año 32 de 35 millones de familias reciben un apoyo de manera directa, sin intermediarios, por el Banco del Bienestar. Ya no hay compra del voto ni necesidad de afiliarse a un partido político para recibir un apoyo”, subrayó.

La presidenta insistió en que el aumento en los recursos públicos se logró únicamente con mayor eficiencia y combate a prácticas ilícitas, sin imponer nuevas cargas fiscales a la población.

11:55 Sheinbaum: “México y EUA nos necesitamos, pero siempre con respeto y soberanía”

Sheinbaum afirmó que México mantiene una buena relación con Estados Unidos basada en el respeto mutuo y la defensa irrestricta de la soberanía nacional.

La mandataria declaró: “Amigas y amigos, durante este año demostramos que podemos tener una buena relación con Estados Unidos poniendo nuestros

principios al frente. Llegamos a un entendimiento en materia de seguridad que establece con claridad la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada, sin subordinación”.

Sheinbaum destacó que la relación bilateral se sostiene en la idea de que ambos países se necesitan, pero siempre bajo condiciones de igualdad.

“Nos necesitamos, sí, pero nunca como colonia ni como protectorado”, sentenció.

En el mismo mensaje, recordó la reciente reforma constitucional al artículo 4º constitucional que refuerza la defensa de la soberanía: “El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que agreda nuestra integridad, independencia y soberanía. México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia ni protectorado de nadie”, enfatizó la presidenta ante los aplausos de los asistentes.

12:00 Sheinbaum: “La Cuarta Transformación es una nueva ética desde el poder”

La presidenta definió a la Cuarta Transformación como una ruptura definitiva con el viejo régimen y la construcción de una nueva forma de ejercer el poder basada en la ética y el servicio al pueblo.

Sheinbaum declaró: “Una cuarta transformación nació como una ruptura al viejo régimen, no solo con sus prácticas sino también con la forma en que gobernaban. Se trata de construir o seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo sino al servicio del pueblo. Que gobernar no es para tener privilegios, sino que es una responsabilidad profundamente humana”.

Sheinbaum señaló que en este camino el principio juarista de la “justa medianía” debe ser faro y guía permanente de quienes ocupan cargos públicos.

La jefa del Ejecutivo subrayó que la Cuarta Transformación busca consolidar un modelo político distinto, en el que los servidores públicos actúen con honestidad, sin privilegios personales, y en el que la justicia social sea el eje rector de todas las decisiones del gobierno.

