Movimiento por convivencia familiar alista marcha nacional

Un movimiento en defensa de la llamada paternidad obstruida ha comenzado a tomar fuerza en Coahuila y busca extenderse a nivel nacional con una movilización programada para el próximo 24 de abril.

El colectivo, integrado principalmente por padres de familia, busca visibilizar casos en los que aseguran no han podido convivir con sus hijos durante meses o incluso años, debido a procesos legales, denuncias falsas o situaciones que califican como violencia institucional.

La protesta, denominada “Soy Papá, No Criminal”, está convocada de manera simultánea en distintos estados del país y en el caso de Coahuila se llevará a cabo en Saltillo, donde se prevé la participación de familias y ciudadanos que se identifiquen con esta causa.

Los organizadores señalaron que el movimiento no se limita únicamente a padres, sino que también busca integrar a madres, abuelos y otros familiares que, afirman, han resultado afectados por este tipo de conflictos legales y familiares.

Entre las acciones planteadas, se encuentra la creación de un registro nacional de casos, con el objetivo de documentar la problemática y presentar información ante autoridades y legisladores.

Además, se promueve la participación bajo un mensaje de paz, solicitando a los asistentes portar vestimenta blanca como símbolo de unidad durante la movilización.

El surgimiento de este movimiento ocurre en un contexto donde se ha incrementado el debate sobre la custodia, los derechos de convivencia y la equidad en procesos familiares, temas que han generado diversas posturas a nivel social y jurídico.

Se espera que la marcha sirva como plataforma para visibilizar estas demandas y abrir la discusión sobre posibles cambios en el marco legal relacionado con la convivencia familiar.





Comentarios