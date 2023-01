Crece número de ninis en Nuevo León tras pandemia

En Nuevo León se registra un boom de ninis; es decir, jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian, ni trabajan y no tienen una intención o incentivo para hacerlo.

Según datos del Inegi, en el último par de años el fenómeno de los ninis se ha desatado de forma importante influenciado por la pandemia derivada del Covid-19, provocando un incremento de cerca de 20,000 personas en esa condición.

Los números arrojan que en 2022 se contabilizaron 66,321 ninis en Nuevo León, y eso resulta un 33.5% más (16,653 personas) por encima de las 49,668 que se registraron en 2020.

En entrevista, Ernesto Aguayo, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), explicó el avance que ha tenido este tema.

“En 2010, los ninis eran el 3.7% de la población, de jóvenes de entre 15 y 29 años; en enero-marzo de 2020, antes de la pandemia, teníamos en Nuevo León 49,668 ninis, un 3.6% de esa población de esas edad, y no nos referimos a amas de casa ni gente que está buscando trabajo, son únicamente personas de esas edades, que no están buscando trabajo, que no trabajan, que no estudian y tampoco realizan ninguna otra actividad productiva para la sociedad, y no lo hacen porque no tienen incentivos para hacerlo”, detalló.