Crecen un 12% espacios industriales en Nuevo León

Los espacios industriales siguen creciendo en Nuevo León de forma sostenida.

Y es que, a decir de expertos, la llegada de más empresas ha despertado el interés de los inversionistas para apostarle al mercado industrial.

En ese sentido, cifras de la firma Colliers Monterrey refieren que al cierre del tercer trimestre del 2025 se tienen monitoreadas 1,923 naves en Monterrey, que suman un inventario de 24,311,441 metros cuadrados distribuidos en los nueve submercados que conforman dicho mercado en la entidad.

Esa cifra se colocó 12% por encima de los 21,694,608 metros cuadrados registrados en igual lapso del 2024.

Por otro lado, el reporte indica que el submercado que obtuvo la mayor actividad de mercado durante el trimestre fue Apodaca, seguido de Santa Catarina.

“Factores como la política comercial internacional, la presión sobre la infraestructura energética y el aumento de inventario especulativo han influido en la dinámica económica".

A pesar de estos retos, Monterrey conserva su atractivo para inversionistas gracias a su ubicación estratégica, su infraestructura consolidada y su mano de obra calificada. Las oportunidades de crecimiento se centran en la automatización, la digitalización industrial y el desarrollo de sectores como logística, empaque y manufactura avanzada”, comentó la firma.

Añadió que la inversión en el estado se ha mantenido activa y “Apodaca, en particular, ha concentrado buena parte de esta inversión, consolidándose como un polo industrial relevante”.

Además de ello, se observa que la tasa de disponibilidad del mercado industrial en el tercer trimestre de 2025 se ubicó en 6.66%, un 4.4% superior a la registrada en el tercer trimestre de 2024, que fue de 2.2 por ciento.

“Durante el 2025 ha habido una desocupación considerable de espacios, lo cual genera incertidumbre en el sector; aun así, el mercado sigue activo y siguen llegando más inversiones a Monterrey”, indicó Colliers Monterrey.

Aunque hay señales de desaceleración y reajuste, el mercado industrial se mantiene activo y atractivo para inversionistas, especialmente por el impulso del nearshoring y la construcción de nuevos espacios industriales, puntualizó.

Y vienen más proyectos

Los proyectos que incrementarán la infraestructura de espacios industriales en el estado continuarán desarrollándose al menos en los siguientes cuatro años.

Para muestra, es que a septiembre de 2025, se tienen monitoreadas 45 propiedades industriales en construcción que representan 1,331,176 metros cuadrados y se espera que se concluyan durante el 2025 e inicios del 2027.

Cabe destacar que el 44% de los proyectos en construcción son especulativos, mientras que el 56% son hechos a la medida.

En cuanto a las naves industriales que se encuentran en planeación, se registraron 21 propiedades que en total suman 698,131 metros cuadrados y que se podrían agregar al inventario durante el periodo 2025–2029.

