Comercio y servicios crecen 2.5% y empujan al PIB

El desempeño de las actividades terciarias refleja la importancia del comercio organizado y los negocios familiares para fortalecer el mercado interno

El crecimiento de 2.5% en el sector comercio, servicios y turismo durante el segundo trimestre de 2026 fue uno de los principales motores para que la economía mexicana avanzara 1.5% en el mismo periodo, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) publicada por el Inegi.

En este contexto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) destacó que el desempeño de las actividades terciarias refleja la importancia del comercio organizado y los negocios familiares para fortalecer el mercado interno, especialmente ante un entorno internacional complejo.

Como parte de esa estrategia, el organismo realizó una nueva edición de “Viernes Muy Mexicano”, jornada en la que participaron más de 550,000 negocios familiares en las 32 entidades del país con promociones para incentivar el consumo local.

Además, 32,051 establecimientos se registraron en la plataforma del programa, de los cuales 63.76% corresponden a negocios físicos, 29.49% combinan operaciones presenciales y digitales, y 6.75% operan exclusivamente en línea.

"El crecimiento del PIB confirma que la economía mexicana tiene capacidad para avanzar. Ahora corresponde fortalecer ese crecimiento desde el mercado interno. Cada compra en un negocio familiar genera empleo, fortalece comunidades y multiplica oportunidades", afirmó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

La Concanaco-Servytur reiteró que continuará impulsando acciones para fortalecer la formalidad, la competitividad y el consumo nacional, al considerar que el desarrollo económico del país depende del fortalecimiento de los negocios familiares, los emprendedores y las comunidades que mantienen activa la economía mexicana.