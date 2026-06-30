Destacan impulso a las PyMEs en el crecimiento económico de NL

La Caintra reportó alzas en vinculaciones, compras y capacitación, reforzando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de Nuevo León

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En el marco del Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que se conmemora cada 27 de junio, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) destacó los resultados de las acciones implementadas durante 2025 para fortalecer a las PyMEs, consideradas uno de los principales motores de la economía estatal y nacional.

El organismo empresarial informó que sus programas de vinculación de negocios, capacitación y asesoría especializada permitieron ampliar las oportunidades comerciales para las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su integración a cadenas de suministro nacionales e internacionales.

PyMEs representan casi la totalidad de los negocios en México

De acuerdo con Caintra, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.8% de los establecimientos del país, generan alrededor del 70% del empleo formal y aportan más del 42% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que las convierte en un sector estratégico para el desarrollo económico.

Ante este panorama, la cámara reiteró su compromiso de continuar impulsando herramientas que permitan a este tipo de empresas crecer, innovar y fortalecer su competitividad.

“En CAINTRA tenemos una misión clara: construir un entorno donde las empresas, en particular las pequeñas y medianas, puedan prosperar, innovar y contribuir al bienestar social y económico de México”, afirmó el presidente del organismo, Jorge Santos Reyna.

Vinculación de negocios supera cifras de 2024

Entre los principales resultados reportados durante 2025, Caintra destacó la realización de más de 3 mil 480 vinculaciones de negocios, lo que representa un incremento del 17% respecto al año anterior.

Además, se contabilizaron más de 18,800 interacciones comerciales, un crecimiento del 7% frente a 2024, así como la organización de 70 eventos empresariales enfocados en fortalecer la relación entre compañías.

Mediante el programa +PYMEX, las compras realizadas a PyMEs aumentaron en $1 mil 761 millones de dólares entre 2024 y 2025, mientras que el crecimiento acumulado desde 2022 asciende a $2 mil 57 millones de dólares.

ExpoPyME generó negocios por más de $13 mil millones de pesos

Caintra informó que la edición 2025 de ExpoPyME permitió concretar más de 2,750 citas de negocios, con una derrama económica superior a los $13,600 millones de pesos en compras realizadas a pequeñas y medianas empresas.

El encuentro reunió a más de 13,000 asistentes y contó con la participación de 99 empresas compradoras, fortaleciendo las oportunidades comerciales para proveedores locales.

Capacitación y asesoría para fortalecer la competitividad

Durante el año, Caintra acumuló más de 98 mil horas de capacitación dirigidas a empresas afiliadas en áreas como comercio, recursos humanos, asuntos legales, relaciones industriales, administración e innovación.

En materia fiscal, el organismo ofreció nueve capacitaciones mensuales, brindó más de 11,700 asesorías especializadas y registró la participación de más de 3,500 asistentes en talleres enfocados en el cumplimiento de obligaciones tributarias y el fortalecimiento empresarial.

Caintra reiteró que continuará desarrollando programas orientados a fortalecer a las PyMEs, impulsar su crecimiento y generar nuevas oportunidades de negocio que contribuyan a la competitividad y al desarrollo económico de Nuevo León.