Destacan tendencia positiva de empleo en México

Luego de que se dieron a conocer los datos de generación de empleo formal en el país de abril, analistas destacaron la tendencia positiva que se mantiene en este rubro.

De acuerdo con el análisis de ManpowerGroup sobre los datos del IMSS, el empleo formal en México acumuló tres meses consecutivos con cifras positivas, impulsado parcialmente por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al sistema de seguridad social.

En específico, señalaron que, en abril de 2026, el empleo formal aumentó en 23,923 trabajadores, cifra superior a la registrada en el mismo mes del año pasado, cuando se reportó una pérdida de 47,442 puestos laborales.

Asimismo, en lo que va del año se han generado 231,527 empleos formales, es decir, 52,000 más en comparación con los 179,000 creados durante 2025.

Según el reporte, la mayoría de los empleos generados en abril fueron permanentes.

Sin considerar a los trabajadores de plataformas digitales, durante abril se crearon 19,964 empleos formales, lo que elevó el acumulado del primer cuatrimestre del año a 278,569 puestos de trabajo.

Al respecto, Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, explicó que los trabajadores de plataformas digitales han influido en las métricas laborales.

“Este año también hemos tenido un par de picos positivos y negativos generados precisamente por los trabajadores de plataforma”, señaló.

Por otro lado, la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup reveló que el 53% de los empleadores planea incrementar su plantilla laboral entre abril y junio.

Los sectores con mejores perspectivas son construcción y bienes raíces, finanzas y seguros, así como servicios profesionales, científicos y técnicos.

No obstante, Alesi indicó que aún no se observa el impacto esperado en contrataciones derivado del Mundial de Futbol, aunque estimó que al cierre de 2026 podrían generarse entre 150,000 y 250,000 empleos formales.

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