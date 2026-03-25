Destacan labor de Pymes de NL; aseguran que tendrán más apoyo

Las pymes de Nuevo León destacan por ser las que reportan el mayor promedio de vida a nivel país y el objetivo es seguir apoyándolas con más financiamiento y la integración a cadenas de suministro.

En entrevista, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) del gobierno federal, resaltó que el promedio de vida de las pequeñas y medianas empresas del estado es de 5 años, mientras que a nivel nacional es de 2 años.

De visita en la entidad para participar en la 82.ª Asamblea Anual de Caintra, Nuevo León, destacó que las Pymes son prioridad dentro del objetivo del Plan México.

“Tenemos que incorporar a más pymes a nuestras cadenas de suministro, a nuestras cadenas de exportación y para ello tenemos que romper obstáculos o barreras históricas que las pymes enfrentan.

La primera es la supervivencia de nuestras pymes, que en promedio tienen dos años de vida; Caintra y Nuevo León tienen el promedio más alto, que son 5 años de vida.

Entonces, pues hay mucho que aprender de cómo podemos, primero, lograr que nuestras Pymes sobrevivan más tiempo y, segundo, cómo les quitamos los obstáculos.

“Muchos objetivos del Plan México (se enfocan en apoyar a Pymes); queremos que el 30% de nuestras Pymes pueda tener acceso a financiamiento", destacó.

Añadió que otra de las metas es lograr que la banca comercial también se anime a prestarles a este grupo de empresas.

“Se están incorporando cambios en la Ley de Adquisiciones, cambios para que las pymes puedan también contratar con el gobierno de forma más oportuna, sencilla. Sabemos que un cliente importante para muchas empresas es el gobierno; las compras públicas son 5% del PIB", dijo.

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