Efecto Trump: peso se deprecia y llega a $19.90 por dólar

A menos de dos semanas de las elecciones en Estados Unidos, el “efecto Trump” ya está haciendo eco en el comportamiento del tipo de cambio, al cotizar en $19.90 pesos por dólar alcanzando una pérdida de 1.05 por ciento.

Esto representó un nivel no visto desde el 11 de septiembre, cuando en México el Senado aprobó la reforma al Poder Judicial.

La proyección es tal que incluso se estima que en el corto plazo, alcance los niveles de $20.00 pesos, señalaron analistas.

La depreciación se debe a un aumento en la aversión al riesgo en México, luego de los comentarios del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que impondrá aranceles para proteger la industria de su país, explicaron.

En esa entrevista, el candidato afirmó que “nuestro país está siendo amenazado por México. Si yo gobierno este país, no podrán vender ni un solo coche en Estados Unidos y pondría un arancel del 100%, 200% o 2000%. No venderán ni un coche aquí, porque no destruiremos nuestro país".

En ese sentido, Grupo Financiero Base opinó que “desde un enfoque técnico, las presiones al alza para el tipo de cambio se fortalecen luego de que el peso rompió al alza el promedio móvil de 50 días de $19.42 pesos por dólar y de superar el nivel de $19.80 pesos por dólar, lo que eleva la posibilidad de que el peso se mueva por encima del nivel psicológico de $20.00 pesos por dólar en el corto plazo”.

El peso se ubicó este miércoles como la divisa más depreciada frente al dólar y en los primeros tres días de la semana acumula una depreciación de 3.25% o 62.6 centavos.

La depreciación del peso en sesiones recientes se debe a la creciente probabilidad de que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos, lo que da relevancia a sus comentarios sobre la posibilidad de imponer aranceles a las importaciones automotrices procedentes de México, explicaron analistas.

A pesar de que México se benefició de la guerra comercial de Estados Unidos con China, y la firma del T-MEC durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, sus amenazas de nuevos aranceles generan incertidumbre, lo que podría llevar a que se frenen o cancelen proyectos de inversión en México, por miedo a represalias.

La depreciación del peso también estuvo explicada por la expectativa de que la Reserva Federal será cautelosa para seguir recortando la tasa de interés. Por este motivo, el dólar acumula un avance de 0.85% en los primeros tres días de la semana.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas fueron el peso mexicano con 1.05%, la corona sueca con 0.91%, la corona noruega con 0.91%, la libra esterlina con 0.67%, el florín húngaro con 0.61% y el dólar australiano con 0.55 por ciento.

