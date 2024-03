Energía eléctrica en México: ¡de las más baratas del mundo!

México hoy presume de ser uno de los países en el mundo en donde el costo de la energía es más bajo.

Actualmente ya se posiciona en el segundo lugar, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE) que ofrecen la energía eléctrica más barata, incluso que lo que ofrecen Estados Unidos y Canadá, sus principales socios comerciales.

Según cifras a febrero de 2024, publicados por el gobierno federal y basados en datos de la CFE, Mercado de Valores y las Oficinas Reguladoras de Energía por país, a nivel nacional, el precio del kilo watt hora (KW/h) es de $1.01, que equivalen a $0.05 dólares.

La más económica es la de Corea del Sur, con $0.03 dólares, de acuerdo con el ranking.

Después de México se encuentran países como España, Japón, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Estonia, todos con un precio por KW/h de $0.06 dólares.

Posteriormente se encuentran Reino Unido, Francia, Portugal, Suiza y Austria, con un precio de $0.07 dólares por KW/h.

En el listado se observa que en Turquía y la República Checa el precio es de $0.08 dólares por KW/h, seguido de Canadá y Hungría, donde se comercializa en $0.09 dólares, en ambos países.

En tanto en Italia, China y Estados Unidos, el precio del KW/h es de $0.11 dólares.

Durante enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que “el rescate” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultó en precios favorables para la economía de las familias mexicanas por el consumo de energía eléctrica.

“Si no se fortalece esta empresa no tendríamos precios justos en el consumo de energía. No

hace falta profundizar mucho. Es cosa nada más de recordar lo que sucedió hace poco en Europa, cómo aumentaron el precio de las tarifas, el precio de la luz, cómo incrementaron el costo de la luz en países europeos, sí por la guerra de Rusia y Ucrania, pero también porque se privatizaron los servicios de energía eléctrica”, explicó en esa ocasión.

Por su parte, el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, confirmó que las tarifas de luz eléctrica no han aumentado en términos reales durante la actual administración federal.

“Se han beneficiado todos los sectores, los hogares, las empresas, industrias y comercios. Es un apoyo directo, genuino y de enorme importancia y trascendencia para la sociedad que sólo puede ser proporcionado por una empresa de servicio público de la calidad y peso como la CFE”, aseguró el funcionario recientemente.





Comentarios