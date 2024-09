EUA ve impacto por avance en reforma al poder judicial

Representantes de empresas, ONG’s y la comunidad de Estados Unidos en general, advirtieron en voz de la American Society of Mexico (AMSOC) que habrá un impacto negativo con el avance de la reforma al poder Judicial.

Al participar en la tercera convención binacional, organizada por la AMSOC, dicha reforma y también la que elimina los órganos autónomos, salieron a debatirse sobre la mesa.

“Estas no son reformas menores se tratan de cambios vitales que impactarán no solo el marco legal interno, sino también la relación comercial y política con nuestros principales socios, en particular con Estados Unidos”, expresó el presidente de la AMSOC, Larry Rubin.

Agregó que por ello desde la comunidad americana hacen un exhorto al Poder Legislativo a tomarse “el tiempo necesario” para analizar la reforma judicial que actualmente está en discusión, así como la reforma que afecta a los órganos autónomos.

Es necesario que se escuchen todas las voces, aunque esto implique extender el proceso hasta seis meses.

“La cooperación y el diálogo son más necesarios que nunca”, declaró al respecto.

Consideró que Estados Unidos apoya el concepto de la reforma en México, pero “nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial fortalezca al poder judicial del gobierno en nuestro país”.

Sin embargo aclaró que es esencial que cualquier reforma de esta magnitud se lleva a cabo con sumo cuidado, que se estudie a profundidad, “no se haga legislación al vapor” y se involucre a todos los actores.

De igual manera reconoció que como parte de la coyuntura que se vive actualmente, las empresas de Estados Unidos pausaron los anuncios de inversión en México ante la discusión de dichos reformas.

“Ante las circunstancias actuales, hemos decidido no anunciar la enorme inversión americana programada porque estamos analizando el impacto a la certeza jurídica respecto de la reforma judicial", reconoció Rubin.

