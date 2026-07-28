Exportadores de NL anticipan impacto por oleada de aranceles

Según datos del último año, las importaciones del país ascendieron a $664,066 millones de dólares, de las cuales 76.8% correspondió a bienes intermedios

La nueva ronda de aranceles que Estados Unidos prepara contra productos mexicanos y que ayer adelantó el secretario de Economía Marcelo Ebrard, obligará al sector exportador a ajustar su estrategia comercial, ya que las medidas adicionales podrían impactar especialmente a la industria automotriz, aun cuando buena parte de las exportaciones continúa protegida por el T-MEC.

En conferencia de prensa, Javier Cendejas, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) Noreste, explicó que los aranceles anunciados recientemente se suman a otras medidas comerciales impulsadas por Washington.

"Una cosa es el T-MEC y la otra cosa es el 232 de aranceles adicionales; la 232, ahorita este arancel del 301, 10% adicional, a los que se van a acumular en esta semana, pues claro que afectan las exportaciones y claro que le ha pegado a la automotriz", afirmó.

El dirigente recordó que las mercancías mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC mantienen un trato preferencial.

"Sí le aplica a México, con excepción a lo que es originario del T-MEC. El T-MEC sigue siendo el principal mecanismo de certidumbre", sostuvo.

Además, señaló que, si el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó una nueva resolución comercial de Estados Unidos, es porque "ya viene", y explicó que el motivo obedece a que Washington considera que la balanza comercial con México sigue siendo desequilibrada, es decir, que México exporta más de lo que importa desde ese país.

Sobre la propuesta de que México aplique aranceles al acero y aluminio de origen chino, tal y como ellos ya lo hacen con tasas superiores al 50%, Cendejas señaló que aún no cuenta con información suficiente sobre esa medida, pero advirtió que imponer gravámenes a insumos que no se producen en el país tendría efectos en los precios.

"El poner aranceles al aluminio y acero que no se fabrica en México es directamente proporcional a la inflación y que todo suba de precio en México. Si es algo que se produce en México y tienes una competencia internacional, pues que se ajuste", comentó.

El posicionamiento del organismo ocurre luego de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó que Estados Unidos anunciará durante la primera semana de agosto nuevos aranceles derivados de la investigación de la Sección 301 por presunta sobrecapacidad de producción en México, tema que formará parte de la negociación bilateral prevista para septiembre.

Comercio exterior mantiene dinamismo pese a incertidumbre

A pesar del entorno de incertidumbre comercial, el COMCE Noreste destacó que “el comercio exterior mexicano mantiene un desempeño sólido”.

Según datos del último año, las importaciones del país ascendieron a $664,066 millones de dólares, de las cuales 76.8% correspondió a bienes intermedios y 8.5% a bienes de capital.

Asimismo, más del 85% de las importaciones estuvieron vinculadas con procesos productivos e inversión, mientras que Asia concentró el 44.98% del total de las compras al exterior, seguida de Norteamérica con 37.9 por ciento.

El organismo añadió que entre 2018 y 2025 las importaciones provenientes de Asia crecieron de $81,510 millones a $180,000 millones de dólares, impulsadas principalmente por China, Taiwán, Vietnam y Corea del Sur.

Sin embargo, advirtió que la industria automotriz ya enfrenta presiones por el endurecimiento de las medidas comerciales de Estados Unidos, por lo que consideró indispensable fortalecer el contenido regional y la proveeduría nacional para reducir la dependencia de insumos asiáticos.