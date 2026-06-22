México y Reino Unido eliminan aranceles en 99% del comercio

La entrada en vigor del tratado entre ambas naciones abre nuevas oportunidades para exportadores mexicanos de alimentos, manufacturas y sectores estratégicos

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México y Reino Unido iniciaron este lunes 22 de junio una nueva etapa en su relación económica con la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) entre ambas naciones, un acuerdo que permitirá que el 99% de los bienes comercializados entre los países miembros accedan a preferencias arancelarias de hasta cero impuestos.

Dicha medida llega después de que México aprobara en abril el decreto que formalizó la adhesión británica al bloque comercial, convirtiendo al Reino Unido en el primer país europeo y el primer Estado fuera de la región Asia-Pacífico en integrarse al CPTPP.

Aunque la adhesión británica se concretó oficialmente en diciembre de 2024, es a partir de este 22 de junio cuando las empresas mexicanas y británicas comienzan a operar bajo las nuevas condiciones comerciales.

¿Qué cambia con el CPTPP?

El principal beneficio es la eliminación de barreras arancelarias para prácticamente todo el comercio bilateral.

De acuerdo con las reglas del tratado, el 99% de los productos intercambiados entre los países integrantes pueden acceder a condiciones preferenciales, lo que representa una mejora significativa frente al esquema comercial que existía anteriormente entre México y Reino Unido.

El Departamento de Comercio e Inversiones del Reino Unido (DBT) calificó el acuerdo como una evolución importante de la relación bilateral al incluir no sólo reducciones arancelarias, sino también disposiciones sobre comercio digital, movilidad empresarial y cadenas globales de suministro.

Good news for UK businesses 👀



From today, trading with Mexico gets easier thanks to CPTPP.



Lower tariffs, smoother digital trade and more chances to grow 🇬🇧🤝🇲🇽 pic.twitter.com/Xjxy0JNGXU — Department for Business and Trade (@biztradegovuk) June 22, 2026

Productos mexicanos ganan terreno

Entre los sectores mexicanos que podrían beneficiarse destacan los agroalimentos.

Productos como carne de res, cerdo, pollo, plátano, miel, chocolate y otros alimentos tendrán mayores facilidades para ingresar al mercado británico bajo condiciones preferenciales.

Por su parte, exportaciones emblemáticas del Reino Unido como chocolates, quesos y diversos productos manufacturados también obtendrán ventajas para acceder al mercado mexicano.

Las nuevas reglas también favorecen la integración de cadenas de valor regionales, especialmente en industrias relacionadas con energías renovables, manufactura avanzada y electromovilidad.

Para México, el acuerdo representa una oportunidad para ampliar su presencia en una de las economías más importantes del mundo y reducir la dependencia de los ciclos económicos y políticos de América del Norte.

El gobierno mexicano considera que el CPTPP va más allá de un simple tratado comercial y lo define como una herramienta para fortalecer la asociación estratégica con Reino Unido en áreas económicas, tecnológicas y de inversión.

Además, las empresas mexicanas tendrán acceso a un mercado caracterizado por altos estándares de calidad, sostenibilidad y cumplimiento regulatorio.

Por su parte, el secretario británico de Comercio, Peter Kyle, destacó que el acuerdo fortalece una relación económica valuada en aproximadamente 7,000 millones de libras esterlinas y permitirá a las empresas de ambos países competir en mejores condiciones dentro de mercados globales.

La entrada en vigor del CPTPP tampoco pone fin a las negociaciones bilaterales.

El viceministro de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, adelantó que el gobierno mexicano busca relanzar conversaciones comerciales directas con Reino Unido durante la segunda mitad de 2026, luego de que dichas negociaciones permanecieran estancadas durante los últimos años.

El Reino Unido abre una nueva puerta

La incorporación británica al CPTPP amplía el alcance geográfico de uno de los bloques comerciales más importantes del mundo y refuerza la estrategia de Londres para diversificar sus relaciones económicas tras el Brexit.

Para México, la activación del acuerdo representa una nueva plataforma para impulsar exportaciones, atraer inversiones y consolidar su presencia en mercados internacionales de alto valor agregado.