Dará paquete arancelario mayor empuje al contenido regional

El paquete arancelario anunciado por el gobierno federal abre una ventana de oportunidad para fortalecer la producción nacional y regional, incentivar la sustitución de importaciones y reactivar proveedores locales, especialmente en zonas con alta concentración manufacturera y vocación exportadora como el norte de México.

Uno de los principales beneficios económicos señalados por la autoridad es el impacto fiscal.

Se estima que la recaudación derivada de estos aranceles podría ubicarse entre $60,000 y $70,000 millones de pesos anuales, recursos que fortalecen las finanzas públicas y amplían el margen de acción del Estado para impulsar políticas de desarrollo productivo e industrial.

A ello se suma la expectativa de proteger 350,000 empleos, principalmente en sectores intensivos en mano de obra que habían perdido competitividad frente a importaciones de bajo precio.

“El efecto de esta medida dependerá en gran forma de su correcta implementación. Será fundamental reforzar la vigilancia aduanera, combatir prácticas ilegales como la subvaluación y asegurar que los beneficios del esquema arancelario realmente se traduzcan en mayor producción nacional y no en distorsiones de mercado”, comentó Javier Cendejas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste.

Para el sector empresarial, el nuevo entorno exige planeación, adaptación y una revisión estratégica de costos, proveedores y procesos logísticos.

En el plano internacional, el paquete arancelario cobra especial relevancia de cara a la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026.

“Si bien la medida no está dirigida a los países socios del tratado, sí envía una señal clara sobre la intención de México de fortalecer su mercado interno, ordenar sus flujos comerciales y reducir desequilibrios que afectan la competitividad regional. Una base industrial más sólida permite a México llegar a la revisión del T-MEC con mayor fortaleza y capacidad de negociación dentro de América del Norte", comentó.

