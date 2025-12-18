Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_18_at_12_07_28_AM_dcad661dcc
Finanzas

Dará paquete arancelario mayor empuje al contenido regional

Exportadores del estado y el noreste señalan que se puede incentivar la sustitución de importaciones y reactivar proveedores locales

  • 18
  • Diciembre
    2025

El paquete arancelario anunciado por el gobierno federal abre una ventana de oportunidad para fortalecer la producción nacional y regional, incentivar la sustitución de importaciones y reactivar proveedores locales, especialmente en zonas con alta concentración manufacturera y vocación exportadora como el norte de México.  

Uno de los principales beneficios económicos señalados por la autoridad es el impacto fiscal.  

Se estima que la recaudación derivada de estos aranceles podría ubicarse entre $60,000 y $70,000 millones de pesos anuales, recursos que fortalecen las finanzas públicas y amplían el margen de acción del Estado para impulsar políticas de desarrollo productivo e industrial.  

A ello se suma la expectativa de proteger 350,000 empleos, principalmente en sectores intensivos en mano de obra que habían perdido competitividad frente a importaciones de bajo precio. 

WhatsApp Image 2025-12-18 at 12.07.28 AM (1).jpeg

“El efecto de esta medida dependerá en gran forma de su correcta implementación. Será fundamental reforzar la vigilancia aduanera, combatir prácticas ilegales como la subvaluación y asegurar que los beneficios del esquema arancelario realmente se traduzcan en mayor producción nacional y no en distorsiones de mercado”, comentó Javier Cendejas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste. 

Para el sector empresarial, el nuevo entorno exige planeación, adaptación y una revisión estratégica de costos, proveedores y procesos logísticos.  

En el plano internacional, el paquete arancelario cobra especial relevancia de cara a la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026. 

“Si bien la medida no está dirigida a los países socios del tratado, sí envía una señal clara sobre la intención de México de fortalecer su mercado interno, ordenar sus flujos comerciales y reducir desequilibrios que afectan la competitividad regional. Una base industrial más sólida permite a México llegar a la revisión del T-MEC con mayor fortaleza y capacidad de negociación dentro de América del Norte", comentó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_dolar_cdb3e2bb7a
El dólar cierra el año en $17.96, su nivel más bajo desde 2024
finanzas_aranceles_c6a3e1daef
‘Pondrán escudo’ a 350,000 empleos con nuevo paquete arancelario
finanzas_sector_inmobiliario_1c4bb7af57
Resiente sector inmobiliario de NL incertidumbre por aranceles
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_presa_la_amistad_9edc3cb5ca
Presa La Amistad se vacía en medio de la peor sequía
Whats_App_Image_2025_12_17_at_10_25_19_PM_ba41e19e6d
Aclara el CBP: no se confiscarán autos con placas vencidas
nl_congreso_02d05fe174
PRI-PAN avalan presupuesto a la medida y sin ajustes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×