Farmacéuticas bajan precios en EUA por aranceles

Las compañías farmacéuticas están actuando ante el anuncio de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

Una de ellas es AstraZeneca, que dijo que venderá sus medicamentos para la diabetes y el asma directamente a pacientes de Estados Unidos que pagan en efectivo con un descuento hasta de 70% de los precios de lista.

Esto ocurre luego de las presiones del presidente, Donald Trump, quien el jueves anunció aranceles de 100% a partir de la próxima semana a los medicamentos que no se produzcan en Estados Unidos.

La compañía anglo-sueca, la mayor de Reino Unido por valor de mercado, dijo que los pacientes sin seguro o con seguro de pocas coberturas y con recetas podrán comprar su tratamiento Farxiga para la diabetes por $182 dólares a partir del 1 de octubre.

Es el mismo precio que pagarán los pacientes con seguro de Medicare y Medicaid a partir del 1 de enero del año próximo.

El medicamento para el asma Airsupra se venderá a $249 dólares, aproximadamente, 50% por debajo del precio de catálogo.

AstraZeneca enviará los medicamentos a los hogares de los pacientes, dejando de lado a las farmacias, las aseguradoras y los gestores de beneficios farmacéuticos a los que Trump acusa de estafar a los ciudadanos.

La empresa dijo en un comunicado que el nuevo servicio a través del sitio web AstraZeneca Direct es “un importante paso adelante para ofrecer a los pacientes la medicación que necesitan, cuándo y cómo la necesitan”.

Otros fabricantes también se apresuran a lanzar programas de venta directa. Sus rivales estadounidenses Bristol Myers Squibb y Pfizer pusieron en marcha servicios similares en julio para su anticoagulante Eliquis, y el jueves BMS anunció otro acuerdo de venta directa al consumidor.

Por otro lado, el fabricante francés de medicamentos Sanofi anunció que ofrecería suministros mensuales de cualquiera de sus productos de insulina por $35 dólares a todos los pacientes en Estados Unidos con una receta válida, a partir del 1 de enero, independientemente de la situación del seguro.

El programa, originalmente destinado a los pacientes diabéticos sin seguro, incluirá ahora a los que tengan un seguro comercial o Medicare, dijo la farmacéutica.

Sanofi es uno de los tres mayores fabricantes de insulina, junto con Novo Nordisk y Eli Lilly.

Se calcula que 8.4 millones de personas con diabetes en Estados Unidos dependen de la insulina para sobrevivir, de acuerdo con datos de la Asociación Americana de Diabetes.

Va México por trato preferencial

Ante el anuncio de imponer aranceles a los productos farmacéuticos, camiones de carga y muebles que se importan a Estados Unidos de todo el mundo, México revisará primero cómo se aplicarán, para buscar tener un trato preferencial, señaló Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Dijo que se comunicará con la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos para “tener claro qué es lo que significa, exactamente cómo se va a aplicar. Y por supuesto tendremos que presentar la semana que viene nuestros argumentos”.

Después de subrayar que se trata de medidas generales, es decir, no son aranceles solo a productos mexicanos, el funcionario comentó que México está en contra de esta decisión.

“¿Por qué en contra? Porque tienen muchos efectos negativos, para nosotros, para otros países y para ellos”, dijo.

No obstante, comentó que el país aprovechará que aún está la mesa de negociaciones, por lo que se buscaría que Estados Unidos dé un trato preferencial a México, como hasta el momento ha ocurrido.

