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Internacional

Anuncia Trump arancel del 100% a algunos fármacos patentados

La orden ejecutiva presiona a las farmacéuticas a producir en Estados Unidos y las empresas tendrán hasta 180 días para negociar y evitar gravámenes elevados

  • 02
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que abre la puerta a la imposición de aranceles de hasta 100% a medicamentos patentados fabricados en el extranjero, en caso de que las empresas farmacéuticas no alcancen acuerdos con su gobierno en los próximos meses.

La medida establece un esquema escalonado. Las compañías que acepten un modelo de precios de “nación más favorecida” y además trasladen su producción a territorio estadounidense quedarán exentas de aranceles (0%). En contraste, aquellas que no lleguen a acuerdos pero sí inviertan en infraestructura en Estados Unidos enfrentarán un arancel inicial del 20%, el cual podría incrementarse hasta el 100% en un periodo de cuatro años.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, las farmacéuticas aún cuentan con margen para negociar antes de la entrada en vigor de los gravámenes: 120 días para las grandes empresas y hasta 180 días para el resto. Hasta ahora, el gobierno ha alcanzado 17 acuerdos de precios con grandes compañías, de los cuales 13 ya han sido formalizados.

En la orden ejecutiva, Trump justificó la decisión al señalar que busca evitar un deterioro de la seguridad nacional derivado de la dependencia de importaciones de productos farmacéuticos e ingredientes activos.

La medida coincide con el primer aniversario del llamado “Día de la Liberación”, cuando su administración anunció aranceles generalizados a importaciones, varios de los cuales fueron posteriormente anulados por la Corte Suprema.

La iniciativa ha generado preocupación en el sector. Stephen J. Ubl, director ejecutivo de la organización farmacéutica PhRMA, advirtió que estos impuestos podrían elevar los costos de los medicamentos innovadores y poner en riesgo inversiones millonarias dentro de Estados Unidos.

Además, subrayó que gran parte de los fármacos importados provienen de países aliados, lo que podría afectar las cadenas de suministro existentes.

Como parte de la estrategia comercial, Estados Unidos también ha alcanzado acuerdos con diversos socios internacionales. Entre ellos, se contempla la aplicación de un arancel del 15% a medicamentos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Suiza, mientras que el Reino Unido tendrá una tasa inicial del 10%, con posibilidad de reducirse a cero en futuros acuerdos.

Esta política forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para presionar a las empresas a reducir precios y trasladar su producción al país, en medio de un entorno comercial cada vez más proteccionista.


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