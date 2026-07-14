Demócratas del comité presionaron a Warsh para que explicara cómo reaccionaría si el presidente Donald Trump, quien atacó repetidamente a su predecesor

Inicio / Finanzas / Fed afirma que alta inflación en EUA será 'cosa del pasado'

El presidente Kevin Warsh afirmó este martes que la Reserva Federal será la encargada de que la alta inflación sea “cosa del pasado”, aunque no dio señales sobre los próximos pasos que dará el banco central.

Durante su primera comparecencia ante el Congreso, el líder de la Reserva Federal aseguró que los responsables de política monetaria “no toleran una inflación persistentemente elevada”.

Recordemos que Warsh encabeza un comité que fija las tasas y está profundamente dividido. La mitad de los 19 responsables de política monetaria prevén tasas de interés más altas para finales de año, mientras que el resto apoya el mantener las tasas sin cambios o incluso recortarlas.

Warsh comparó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes poco después de que el gobierno informara que la inflación cayó un 0.4% de mayo a junio, impulsada principalmente por el abaratamiento de la gasolina.

Estas cifras reducen la presión sobre la Fed para combatir el aumento de los precios mediante incrementos de las tasas de interés.

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Demócratas del comité presionaron a Warsh para que explicara cómo reaccionaría si el presidente Donald Trump, quien atacó repetidamente a su predecesor.

La reanudación de la guerra con Irán provocó que los precios del petróleo volvieran a subir tras haber retrocedido hasta casi su nivel anterior a la guerra.

Algunos funcionarios de la Fed han argumentado que la inflación subyacente, incluso excluyendo el impacto de los precios de la gasolina, sigue elevada y podría requerir tasas de interés más altas para derrotarla.

Inflación en EUA disminuye hasta 3.5% por sector energético

La inflación interanual en Estados Unidos cayó hasta 3.5%, lo que se consideró como el menor incremento mensual en seis meses.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana (BLS), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se vincula al aumento de los precios en el sector energético, derivado de la guerra entre Estados Unidos e Irán y las preocupaciones sobre la asequibilidad para los estadounidenses.