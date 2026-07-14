Inflación en EUA disminuye hasta 3.5% por sector energético

Los salarios crecieron un 3.6% con respecto a abril del año pasado, en promedio; los precios subieron un 3.8% en Estados Unidos

La inflación interanual en Estados Unidos cayó hasta 3.5%, lo que se consideró como el menor incremento mensual en seis meses.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana (BLS), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se vincula al aumento de los precios en el sector energético, derivado de la guerra entre Estados Unidos e Irán y las preocupaciones sobre la asequibilidad para los estadounidenses.

Los salarios crecieron un 3.6% con respecto a abril del año pasado, en promedio; los precios subieron un 3.8%.

También se destacó que el índice energético fue el que más contribuyó a la disminución mensual de todos los ítems, superando aumentos en otros índices, como los de vivienda y alimentación.

Índice de energía registra caídas entre principales componentes

El índice de energía registró una caída de 5.7% en junio, la mayor baja mensual desde abril de 2020. Entre sus principales componentes, la gasolina retrocedió 9.7%, el fueloil disminuyó 9.2% y la electricidad bajó 1.0%, mientras que el gas fue la excepción al aumentar ligeramente 0.5%.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, se ubicó en 2.6% anual durante junio, tres décimas por debajo del 2.9% reportado en mayo. En términos mensuales, este indicador permaneció sin cambios.

Dentro de la inflación subyacente, las mayores reducciones de precios se observaron en los seguros para vehículos, las comunicaciones, la ropa, los servicios médicos y los automóviles y camionetas usados. En contraste, los rubros de recreación, mobiliario, gastos del hogar y cuidado personal registraron incrementos.

Tras los aumentos observados en abril y mayo por las tensiones en Medio Oriente, el índice de precios de junio mostró un alivio impulsado por la baja en los energéticos. No obstante, el resurgimiento del conflicto mantiene la expectativa sobre el comportamiento de la inflación durante julio.