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Finanzas

Wall Street cierra en rojo tras mantener tasas de interés

Esto sucedió después de que la Fed desoyó las presiones del presidente Trump para que el banco central baje el precio del dinero y lo mantuvo sin cambios

  • 18
  • Marzo
    2026

Wall Street cerró en rojo este miércoles, después de que se anunciara que la Reserva Federal (Fed) mantuvo sin cambios los tipos de interés.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 1.63% hasta 46,225 unidades
  • S&P 500: baja 1.36% hasta 6,624 unidades
  • Nasdaq: baja 1.46% hasta 22,152 unidades

La Reserva Federal desoyó las presiones del presidente Donald Trump para que el banco central baje el precio del dinero y lo mantuvo sin cambios en la penúltima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) presentó un informe donde recoge aumento del Índice de Precios al Productor (IPP), que mide los costos de la cadena de suministro en Estados Unidos.

Además, el FOMC advirtió en un comunicado que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas "sigue siendo elevada" y que "las repercusiones de los acontecimientos en Medio Oriente.

Las consecuencias de la guerra, desatada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior escalda del país persa a otros países de la región, siguen alterando a los inversores.

En otros mercados, el oro perdió 3.24% hasta los $4,845 dólares la onza, y la plata perdía 4.84%, hasta los $76.05 dólares.

 

 


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