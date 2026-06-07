Fletes marítimos suben más de 80% por guerra en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente sigue representando un riesgo al alza para la inflación global al disparar el precio de los fletes marítimos.

De acuerdo con el Índice Global de Tarifas de Flete (WCI), en la semana que recién terminó, el flete promedio subió 22.62% en la semana y acumuló un incremento de 80.82% desde que inició la guerra, el pasado 27 de febrero.

Fletes marítimos acumulan fuerte aumento desde el inicio del conflicto

Con ello, los expertos ya admiten consecuencias en las cadenas de suministro de todo el mundo.

Este incremento ha sido originado principalmente por el aumento que reportan los precios de los energéticos, que ejercen presión en la operación de estos traslados, destacan.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, en el acumulado de las 14 semanas, destacan incrementos en algunas rutas en particular.

Por ejemplo, la de Shanghái a Los Ángeles ya reporta un incremento de 108.35% en el periodo.

Una más es la ruta Shanghái a Nueva York con un alza de 98.66% y la Shanghái a Génova con un aumento en el costo de 80.08%.

Cabe señalar que estas rutas se originan en Asia, la región más afectada por la interrupción en el suministro energético de Oriente Medio.

Ante este escenario, los expertos ya anticipan que esta situación traerá mercancías más caras en el mediano plazo.

“El alza en precios de energéticos sigue presionando los precios de fletes marítimos, lo que se podría traducir en mayores precios de otras mercancías”, señaló Grupo Financiero Base en un reporte reciente.

Petróleo mantiene presión sobre costos logísticos

Estas subidas ocurren en un contexto en el que el precio del petróleo se ha encarecido más de 40% desde que inició el conflicto.

El petróleo WTI acabó la semana pasada cotizando en 90.30 dólares por barril, con un avance semanal de 3.37%, cortando una racha de dos semanas seguidas a la baja. Con respecto al 27 de febrero que inició la guerra, este commodity acumula un avance de 36.49%.

El Brent cerró la semana cotizando en 92.91 dólares por barril, con un alza semanal de 1.98%, luego de dos semanas seguidas de pérdidas. Frente al inicio de la guerra, esta materia prima suma un aumento de 43.37%.

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