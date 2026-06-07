Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_07_at_3_54_36_PM_9c239f82d2
Finanzas

Fletes marítimos suben más de 80% por guerra en Medio Oriente

El flete promedio subió 22.62% en la semana y acumuló un incremento de 80.82% desde que inició la guerra, el pasado 28 de febrero

  • 07
  • Junio
    2026

La guerra en Medio Oriente sigue representando un riesgo al alza para la inflación global al disparar el precio de los fletes marítimos.

De acuerdo con el Índice Global de Tarifas de Flete (WCI), en la semana que recién terminó, el flete promedio subió 22.62% en la semana y acumuló un incremento de 80.82% desde que inició la guerra, el pasado 27 de febrero.

Fletes marítimos acumulan fuerte aumento desde el inicio del conflicto

Con ello, los expertos ya admiten consecuencias en las cadenas de suministro de todo el mundo.

Este incremento ha sido originado principalmente por el aumento que reportan los precios de los energéticos, que ejercen presión en la operación de estos traslados, destacan.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, en el acumulado de las 14 semanas, destacan incrementos en algunas rutas en particular.

Por ejemplo, la de Shanghái a Los Ángeles ya reporta un incremento de 108.35% en el periodo.

Una más es la ruta Shanghái a Nueva York con un alza de 98.66% y la Shanghái a Génova con un aumento en el costo de 80.08%.

Cabe señalar que estas rutas se originan en Asia, la región más afectada por la interrupción en el suministro energético de Oriente Medio.

Ante este escenario, los expertos ya anticipan que esta situación traerá mercancías más caras en el mediano plazo.

“El alza en precios de energéticos sigue presionando los precios de fletes marítimos, lo que se podría traducir en mayores precios de otras mercancías”, señaló Grupo Financiero Base en un reporte reciente.

Petróleo mantiene presión sobre costos logísticos

Estas subidas ocurren en un contexto en el que el precio del petróleo se ha encarecido más de 40% desde que inició el conflicto.

El petróleo WTI acabó la semana pasada cotizando en 90.30 dólares por barril, con un avance semanal de 3.37%, cortando una racha de dos semanas seguidas a la baja. Con respecto al 27 de febrero que inició la guerra, este commodity acumula un avance de 36.49%.

El Brent cerró la semana cotizando en 92.91 dólares por barril, con un alza semanal de 1.98%, luego de dos semanas seguidas de pérdidas. Frente al inicio de la guerra, esta materia prima suma un aumento de 43.37%.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

wall_street_rojo_139954654a
Wall Street abre en verde tras defensa de Trump por alto el fuego
EH_UNA_FOTO_2026_06_08_T090341_772_7be993b461
Cae 3.7% producción automotriz en México; crecen exportaciones
finanzas_empleo_224073be37
Manufactura de NL aportará el 40% del empleo en 2026
publicidad

Últimas Noticias

tunez_llegada_monterrey_6cab012382
Llega la selección de Túnez a la Sultana del Norte
knicks_subastan_asientos_vip_para_juego_tres_b1ebb3922a
Knicks subastan asientos VIP por US$1 millón para juego 3
casas_alcalde_6d5e20ccfc
Desmiente alcalde de Casas presunta inseguridad en su municipio
publicidad

Más Vistas

OP_COMERCIO_4_14f55d69_fill_1200x600_b24fb1fd42
Realiza Monterrey 42 decomisos en operativos durante dos días
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
publicidad
×