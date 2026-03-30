Un mes de guerra y... se disparan 20% los fletes marítimos

Al cumplirse un mes del conflicto en Medio Oriente, las consecuencias para las cadenas de suministro son claras: el costo de los fletes marítimos ya alcanza un incremento superior al 20 por ciento.

Este incremento ha sido originado principalmente por el aumento que reportan los precios de los energéticos, que ejercen presión en la operación de estos traslados.

Basta observar que en la última semana, el índice de referencia de fletes marítimos WCI subió 4.91%; sin embargo, contabilizando desde el inicio de la guerra hasta la fecha, el avance es de 20.05 por ciento.

En las últimas cuatro semanas, las rutas con mayores incrementos son Shanghái a Génova con un repunte de 22.93%, Shanghái a Los Ángeles con un aumento de 22.59%, Shanghái a Nueva York con un alza de 22.45% y Shanghái a Róterdam, con 21.87 por ciento.

Cabe señalar que estas rutas se originan en Asia, la región más afectada por la interrupción en el suministro energético de Oriente Medio.

Los expertos ya anticipan que esta situación traerá mercancías más caras en el mediano plazo.

“El alza en precios de energéticos sigue presionando los precios de fletes marítimos, lo que se podría traducir en mayores precios de otras mercancías”, señaló Grupo Financiero Base en un reporte.

Estas subidas ocurren en un contexto en el que el precio del petróleo se ha encarecido cerca de 50% desde que inició el conflicto.

Para muestra, es que el 27 de febrero, previo a la guerra, el precio del petróleo WTI era de $67.02 dólares por barril y ahora, el 27 de marzo, un mes después, cotizó en $99.64 dólares por barril, un alza de 48.6 por ciento.

En tanto que el petróleo Brent terminó la semana cotizando en $113.83 dólares por barril, con un avance de 1.46 por ciento.

"Destaca que el Brent se ha mantenido durante cuatro sesiones seguidas cotizando por encima de los $100 dólares por barril. Desde que inició la guerra suma un aumento de 56.25%”, añadió dicho grupo.

El tipo de cambio también está reaccionando a este acontecimiento y, para muestra, es que al cierre de la semana que recién culminó, el tipo de cambio volvió a colocarse por encima de los $18.00 pesos por dólar, niveles no vistos desde diciembre del año pasado.

En la semana, el peso cerró con una depreciación de 1.23% o $21.9 centavos, cotizando alrededor de $18.12 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de $17.6931 y un máximo de $18.1492 pesos por dólar.

El nivel con que cerró el viernes representa un 5.2% comparado con el $17.22 que reportaba un mes atrás.

"Es el mayor nivel de cierre semanal del tipo de cambio desde el 5 de diciembre del año pasado y la primera ocasión que el tipo de cambio cierra por encima de $18.00 pesos por dólar en lo que va del año".

La depreciación del peso se debe, entre otros factores, a que persiste la aversión al riesgo por la guerra en Oriente Medio. Además, durante la semana circuló mucha información contradictoria respecto a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un cese al fuego, pero destacó que Donald Trump extendió el plazo para lograr un acuerdo al 6 de abril a las 20:00 horas de la costa este de Estados Unidos.

Hacia el cierre de la semana, hubo noticias de que continuaron los ataques en la región, enviando la señal de que la guerra podría prolongarse.

Destacó la destrucción de dos de las principales plantas acereras del país, una central de energía nuclear y un sitio de producción de plutonio.

"La guerra no da señales de estabilizarse, por lo que persiste el bloqueo del estrecho de Ormuz para la mayoría de las embarcaciones y, por lo tanto, la disrupción de la oferta energética proveniente del golfo Pérsico, que atendía el 20% de la demanda global de petróleo".

"Esto significa riesgos importantes al alza para la inflación global”, explicó.

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