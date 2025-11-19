Cerrar X
Ford retira más de 200,000 Bronco y Bronco Sport

  • 19
  • Noviembre
    2025

Ford Motor Co. está retirando del mercado más de 200,000 vehículos Bronco y Bronco Sport debido a que el panel de instrumentos puede fallar, aumentando el riesgo de un accidente.

Los reguladores federales de seguridad automotriz explicaron que el panel de instrumentos no puede mostrarse al encenderse, dejando al conductor sin información de seguridad crítica.

La retirada incluye 128.607 Ford Bronco Sports, años modelo 2025-2026 y 101.002 Ford Broncos, también años modelo 2025-2026, según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

Ford no tiene conocimiento de ninguna lesión causada por la falla del panel de instrumentos.

Los propietarios serán notificados por correo a partir del 8 de diciembre y se les indicará que llevarán sus vehículos a un concesionario Ford o Lincoln para actualizar el software.

El número de retirada de la NHTSA es 25V540.


