Cerrar X
AP_25252504538354_decdbb64fd
Finanzas

Ford llama a revisión casi 1.5 millones de vehículos

Ford está retirando del mercado casi 1.5 millones de vehículos en Estados Unidos porque la cámara retrovisora ​​puede mostrar una imagen en blanco

  • 09
  • Septiembre
    2025

Ford está retirando del mercado casi 1.5 millones de vehículos en Estados Unidos porque la cámara retrovisora ​​puede mostrar una imagen en blanco o distorsionada en la pantalla central mientras el vehículo está en reversa, lo que puede reducir o distorsionar la vista del conductor de lo que hay detrás del automóvil y aumentar el riesgo de un accidente.

El retiro incluye ciertos vehículos de los años modelo 2015 a 2019 de los modelos Lincoln Navigator, Lincoln MKC, Mustang, Ranger, Transit, Transit Connect, Econoline, Edge, Expedition, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD y F-550 SD.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras anunció el lunes en su informe de retiro de seguridad que Ford tiene conocimiento de 18 accidentes y ninguna lesión relacionada con el problema de la cámara.

La agencia indicó que los propietarios de los vehículos serán notificados por correo y se les instruirá para que lleven sus vehículos a un concesionario Ford o Lincoln para que la cámara sea inspeccionada y reemplazada, si es necesario. No habrá ninguna carga por el servicio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2025_09_10_T153213_105_2c3f38435e
CMB presenta lujoso anillo para ganador de Canelo vs. Crawford
EH_FOTO_VERTICAL_20_8f5aa78495
Operativo “Frontera Norte” refleja resultados en Tamaulipas
rt6usew_f853b7b552
Protección civil Rescata a conductores varados en vado
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_51_ea3b28b867
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal
AP_25253695327124_744aa1e4e5
Larry Ellison es nombrado el más rico del mundo, según Bloomberg
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T154313_613_054e550bc5
Explosión de pipa deja 18 heridos en la Ciudad de México
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×