Finanzas

Retira Ford 119,000 vehículos en EUA por riesgo de incendio

El retiro afecta a Explorer, Focus, Escape y Lincoln MKC por un defecto en el calentador del motor que puede provocar cortocircuitos e incendios

  • 21
  • Enero
    2026

Calentar el motor de un Ford podría causar un incendio en Estados Unidos.

La compañía de carros estadounidense Ford Motos anunció que retirará del mercado de EUA hasta 119,000 vehículos debido a un defecto en el calentador del bloque del motor, lo cual podría provocar un cortocircuito e incrementar el riesgo de incendio; así lo anunció este miércoles la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Según la NHTSA, el retiro afecta a vehículos de modelos 2019 y 2024 del Ford Explorer; los Ford Focus fabricados entre 2013 y 2018; Ford Escape de los años 2013 a 2019, así como vehículos Lincoln MKC modelos 2015 y 2016, todos equipados con motores de 2.0 litros.

Por su parte, Ford explicó que el calentador puede agrietarse y desarrollar fugas del líquido anticongelante, lo que podría generar un cortocircuito cuando se está conectado a la corriente, elevando el riesgo de incendio.

Entre las señales de advertencia que da la NHTSA se incluyen manchas de refrigerante en el suelo, pérdida de calefacción en la cabina, sobrecalentamiento del motor o alertas por bajo nivel de refrigerante, además de posibles olores a humo debido a daños por calor en el cableado eléctrico.

Hasta el momento, Ford tiene conocimiento de 12 reportes de incendios asociados a este problema en Ford Escape 2.0L, sin que se hayan registrado accidentes ni lesiones, informó la NHTSA.


