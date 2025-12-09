‘Freno’ automotriz en México: producción y exportación caen

En noviembre de 2025, la producción y exportación de vehículos siguió con la tendencia a la baja registrada en octubre pasado, debido a una ralentización de la economía mexicana y a los aranceles impuestos por Estados Unidos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la fabricación de automóviles en México durante noviembre fue de 322,205 unidades, una caída de 8.4% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando se produjeron 351,586 coches.

En el periodo enero-noviembre de 2025 se manufacturaron tres millones 709,533 vehículos, lo que representó una disminución de 1.5% respecto a igual ciclo del año pasado, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. En el acumulado, los camiones ligeros representaron el 77.2% del total producido, con dos millones 862,230 unidades; el resto correspondió a automóviles.

En ese periodo, Toyota fue la marca con mayor crecimiento en su producción, con un alza de 27.5%; le siguieron Kia con un aumento de 6.4%, Ford con 5% y JAC con un incremento de 2.1%.

En tanto, la exportación de vehículos ligeros manufacturados en México fue de 279,342 unidades en noviembre de 2025, un retroceso de 3.5% anual, lo que significó su tercera caída consecutiva. En enero-noviembre, las exportaciones de autos cayeron 1.6%, con 3.16 millones de vehículos. Estados Unidos fue el principal destino, con 2.48 millones (78.6%), seguido de Canadá, con 346,000 (11%).

