Pone EUA freno a ciclo de recortes en tasa de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estables las tasas de interés este miércoles, citando una inflación aún elevada junto con un sólido crecimiento económico, y dando pocas indicaciones sobre cuándo podrían caer nuevamente los costos de endeudamiento en su última declaración de política monetaria.

“La actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido”, dijeron los responsables de la política monetaria de la Fed en el comunicado después de votar para mantener la tasa de interés de referencia del banco central estadounidense en el rango de 3.50%-3.75% después de una reunión de dos días.

La declaración de la Fed no ofreció ninguna pista sobre cuándo podría producirse otra reducción en los costos de endeudamiento, señalando que “el alcance y el momento de los ajustes adicionales” a la tasa de política monetaria dependerían de los datos entrantes y de las perspectivas económicas.

Mientras tanto, la inflación “sigue algo elevada”, dijo el banco central, mientras que el mercado laboral ha “mostrado algunas señales de estabilización”.

Aunque la Fed señaló que “el crecimiento del empleo se ha mantenido bajo”, también eliminó el lenguaje de su declaración anterior que decía que los riesgos a la baja para el empleo habían aumentado, una indicación de que los responsables de política monetaria como grupo están cada vez menos preocupados por una rápida caída en el mercado laboral.

Al respecto, analistas mencionaron que la decisión se tomó luego de haber realizado tres recortes consecutivos de 25 puntos base.

La decisión no fue unánime, ya que dos gobernadores, Stephen Miran y Christopher Waller, votaron a favor de un recorte adicional de 25 puntos base.

“La Fed destacó que la actividad económica continúa mostrando un crecimiento sólido, que la creación de empleo se mantiene baja, pero que la tasa de desempleo ha dado señales de estabilización. Asimismo, reiteró que la inflación se mantiene algo elevada”, explicó Grupo Financiero Base.

Agregó que este mensaje contrasta con el comunicado de diciembre, en el que el Comité señalaba que el crecimiento económico era “moderado”, que la tasa de desempleo había mostrado incrementos hasta septiembre y que los riesgos a la baja para el mercado laboral habían aumentado en meses recientes.

La eliminación de estas referencias sugiere que la Fed considera que el mercado laboral se estabilizó hacia el cierre de 2025, por lo que tiene margen para mantener la tasa sin cambios ante un entorno en el que la inflación continúa por encima del objetivo de 2 por ciento.

Comentarios