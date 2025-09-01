Freno a importación de calzado le 'pega' fuerte a China y Vietnam

Con la medida de frenar la importación de calzado a México bajo el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), China y Vietnam se colocan como los países más afectados.

Y es que, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en los últimos doce meses (con datos al mes de junio), el país importó $2,295 millones de dólares de calzado.

Dentro de esta dinámica, sus principales proveedores fueron China y Vietnam, con una participación de 36% y 33%, respectivamente.

“En los últimos años, las importaciones de calzado se han incrementado principalmente de Asia”, resaltó el IMCO en su reporte.

Posteriormente se encuentra Indonesia, país que envió el 12% del calzado que México importó durante el periodo mencionado.

En cuarto sitio se posicionó Italia con el 6 por ciento.

“El reto será aumentar la producción interna para cubrir el mercado que deja esta suspensión”, señaló el instituto.

Como se recordará, la semana pasada México suspendió temporalmente las importaciones de calzado, buscando proteger a la industria nacional frente a la competencia extranjera.

El decreto indica que esta medida se tomó porque, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en 2024 “la situación económica se mantuvo desfavorable para la industria del calzado”, pues su crecimiento se contrajo 12.8% a tasa anual, el valor de la producción disminuyó 12.5% y se perdieron 10,958 puestos formales de trabajo.

Por el contrario, las importaciones de calzado terminado bajo la operación del Programa IMMEX observaron un crecimiento exponencial: en 2024, aumentaron a tasas anuales en 159% y 60.3% en volumen y valor, respectivamente.

“Comparado con las importaciones de 2021, crecieron poco más de 24 veces su tamaño en volumen y poco más de 12 veces su valor”, subrayó.

Además, mientras en 2021 se retornaban aproximadamente seis pares por cada par importado, en 2024 el retorno se redujo a menos de un par exportado por cada par importado, lo que refleja una disminución significativa en la proporción de retorno de calzado terminado.

“No se ha cumplido con el retorno de dichas mercancías, causando daño a la competitividad de la industria nacional, por lo que es preciso tomar acciones”, destacó.

