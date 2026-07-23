Gana terreno la IA en exportaciones a Estados Unidos

Entre enero y abril de 2026, México triplicó sus ventas de equipos de inteligencia artificial con respecto al mismo periodo de 2025

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La inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos ha ganado terreno al disparar las exportaciones mexicanas de tecnología avanzada.

Entre enero y abril, México triplicó sus ventas de equipos de inteligencia artificial a Estados Unidos respecto al mismo periodo de 2025, al sumar más de $50,000 millones de dólares en envíos hacia ese país frente a importaciones por $2,230 millones, según cálculos de la agencia de noticias AFP, basados en cifras oficiales.

Este sector representa más del 30% de las exportaciones mexicanas a su principal socio comercial, desplazando del primer lugar a la industria automotriz.

Entre los productos más demandados se encuentran los bastidores que alojan las tarjetas de procesamiento de IA, un componente clave para los centros de datos que proliferan en estados como Arizona y Texas.

El principal exportador es Jalisco, el “Silicon Valley mexicano”, que alberga gigantes mundiales del sector y un ecosistema de empresas emergentes.

La empresa taiwanesa Foxconn ensambla bastidores en Jalisco y es socia estratégica de la gran diseñadora estadounidense de chips Nvidia.

En marzo, Foxconn anunció inversiones por $137 millones de dólares en dos subsidiarias mexicanas, luego de estimar que su producción podría duplicarse este año.

“Estados Unidos y México seguirán siendo nuestros principales centros de producción”, dijo Michael Chiang, director ejecutivo de Foxconn, al anunciar que la compañía invertirá 30% más que en 2025 para expandir su capacidad vinculada a la IA.

Paralelo a ello, se informó que el país se coloca como un importante receptor de inversión en el rubro.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la fabricación de equipo de cómputo, comunicación y otros equipos electrónicos captó $1,379 millones de dólares entre enero y marzo de 2026, una cifra que superó los $1,165 millones de dólares registrados durante todo 2025.

Se trata de un crecimiento que coincide con una expansión sin precedentes de las exportaciones mexicanas de tecnología y con la reconfiguración de las cadenas de suministro que abastecen a los centros de datos y a la infraestructura de IA en Estados Unidos, afirmaron expertos.