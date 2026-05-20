Peso mexicano gana terreno antes de minutas de la Fed

El peso mexicano registró una ligera apreciación este miércoles frente al dólar estadounidense, impulsado por la expectativa de los inversionistas ante la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal.

Durante las primeras operaciones de la jornada, el tipo de cambio se ubicó en 17.38 pesos por dólar, lo que representó una ganancia de 0.12% para la moneda nacional.

Los mercados financieros mantienen cautela mientras analizan posibles señales sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos y el impacto de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Inversionistas esperan señales de la Fed

La atención de los operadores se concentra en las minutas de la más reciente reunión de la Reserva Federal, documento que podría ofrecer indicios sobre la postura del banco central frente a la inflación.

Analistas consideran que los integrantes de la Fed podrían mantener una política monetaria restrictiva si continúan las presiones inflacionarias en la economía estadounidense.

Incluso, los mercados ya contemplan la posibilidad de un nuevo incremento en las tasas de interés hacia finales de 2026 o inicios de 2027.

Guerra con Irán mantiene tensión financiera

Otro de los factores que influye en el comportamiento del peso y del dólar es el conflicto entre Estados Unidos e Irán, situación que mantiene en alerta a los mercados internacionales.

Las preocupaciones se han intensificado debido al impacto que una escalada militar podría tener en los precios globales de la energía y en la inflación.

Además, la incertidumbre relacionada con el estrecho de Ormuz ha generado nerviosismo entre inversionistas y provocado movimientos en los mercados de bonos internacionales.

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El dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto en seis semanas, mientras inversionistas ajustan sus expectativas ante un posible endurecimiento monetario por parte de la Fed.

Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años llegó a niveles no vistos desde 2007, reflejando el aumento en la preocupación por la inflación y la estabilidad económica global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló recientemente que su país podría volver a intervenir militarmente contra Irán, aunque afirmó que Teherán también estaría interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

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