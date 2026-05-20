Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_05_20_T094736_085_e59f76c23d
Finanzas

Peso mexicano gana terreno antes de minutas de la Fed

El peso mexicano avanzó frente al dólar mientras los mercados esperan las minutas de la Reserva Federal y siguen atentos al conflicto en Medio Oriente

  • 20
  • Mayo
    2026

El peso mexicano registró una ligera apreciación este miércoles frente al dólar estadounidense, impulsado por la expectativa de los inversionistas ante la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal.

Durante las primeras operaciones de la jornada, el tipo de cambio se ubicó en 17.38 pesos por dólar, lo que representó una ganancia de 0.12% para la moneda nacional.

Los mercados financieros mantienen cautela mientras analizan posibles señales sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos y el impacto de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Inversionistas esperan señales de la Fed

La atención de los operadores se concentra en las minutas de la más reciente reunión de la Reserva Federal, documento que podría ofrecer indicios sobre la postura del banco central frente a la inflación.

Analistas consideran que los integrantes de la Fed podrían mantener una política monetaria restrictiva si continúan las presiones inflacionarias en la economía estadounidense.

EH UNA FOTO - 2026-05-20T094722.108.jpg

Incluso, los mercados ya contemplan la posibilidad de un nuevo incremento en las tasas de interés hacia finales de 2026 o inicios de 2027.

Guerra con Irán mantiene tensión financiera

Otro de los factores que influye en el comportamiento del peso y del dólar es el conflicto entre Estados Unidos e Irán, situación que mantiene en alerta a los mercados internacionales.

Las preocupaciones se han intensificado debido al impacto que una escalada militar podría tener en los precios globales de la energía y en la inflación.

Además, la incertidumbre relacionada con el estrecho de Ormuz ha generado nerviosismo entre inversionistas y provocado movimientos en los mercados de bonos internacionales.

También te puede interesar: Coalición de países busca reabrir Ormuz mediante diálogo y paz

El dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto en seis semanas, mientras inversionistas ajustan sus expectativas ante un posible endurecimiento monetario por parte de la Fed.

Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años llegó a niveles no vistos desde 2007, reflejando el aumento en la preocupación por la inflación y la estabilidad económica global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló recientemente que su país podría volver a intervenir militarmente contra Irán, aunque afirmó que Teherán también estaría interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

También te puede interesar: Trump pospone ataque a Irán por petición de sus aliados árabes


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

afectados_por_caso_lobaton_amenazan_con_bloqueos_2bff5d1c7c
Afectados por Lobatón amenazan con bloqueos en área metropolitana
Wall_Street_rojo_9a1e37d8d4
Wall Street cierra rojo mientras bono de Tesoro a 30 años repunta
samuel_suecia_0a5f4df55c
Samuel García consolida a NL como hub tecnológico desde Suecia
publicidad

Últimas Noticias

19150a50_f54f_4257_8842_27f033c1f5c5_8e32c58dcc
Presenta UAdeC guía contra violencia de género
Rutas_Metabolicas_04_5c56155536
Muestran gastronomía y memoria en ‘Rutas Metabólicas’
republica_checa_mexico_convocados_950dd9eafd
Chequia revela lista mundialista; México la espera en CDMX
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
publicidad
×