Pese a aranceles, México ‘gana terreno’ como socio de EUA

El entorno global marcado por aranceles y la antesala de la revisión del T-MEC no han frenado el interés de Estados Unidos y México por seguir creciendo su comercio, evidenciando una relación cada vez más estrecha y fortalecida.

En abril de este año, por ejemplo, EUA realizó importaciones de México por $50,692 millones de dólares, rebasando en 21.1% los $41,845 millones de dólares del igual mes de 2025.

Además, basta observar que de enero a abril de 2026, los principales socios comerciales fueron México con 16.38%, Canadá con 12.42%, China con 6.06%, Taiwán con 5.75% y Vietnam con 4.26 por ciento.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, presentados este martes, en conjunto estos países representan el 44.87% del comercio total de esa economía.

En 2025, México participó con el 15.6%, por lo que el dato de los primeros cuatro meses del año indica una mayor participación, destacaron analistas.

Asimismo, destaca Taiwán, que participó con el 4.6%, por otro lado, China continúa perdiendo participación, pasando de 7.4% en todo 2025 a 6.06% en el primer cuatrimestre de 2026.

Expertos destacan que el nuevo récord de ventas se da en un contexto en el que el país enfrenta aranceles en sectores clave como autos, acero y jitomate; además de un largo periodo de incertidumbre derivado de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pactada para el próximo 1 de julio.

En el desglose también se observa que, en el mes señalado, el país compró mercancías desde EUA por un valor de $35,300 millones de dólares.

Solo en abril, México representó el 16.6% del comercio estadounidense, el cual fue de $387,500 millones de dólares.

Detrás de México como principal socio de Estados Unidos se ubicó Canadá, con un intercambio comercial en abril de $64,800 millones de dólares; mientras que Taiwán se ubicó por segundo mes consecutivo en el tercer sitio con $29,600 millones de dólares.

En el caso de China, las cifras muestran que cayó al cuarto puesto del ranking, al contabilizar $29,200 millones de dólares en el periodo.

Por otro lado, un análisis de Grupo Financiero Base muestra que México se ubicó como el tercer país con el que Estados Unidos tiene mayor déficit (le compra más de lo que le vende) durante enero-abril, con 20.31 por ciento.

Taiwán se ubicó en primer lugar con 24.17% del déficit, seguido por Vietnam con 23.68%, y China se mantuvo en cuarto lugar con 14.3%, luego de que en 2025 fuera el de mayor déficit.

¿Qué es lo que más compra?

Al interior se observa que las importaciones de bienes crecieron 2.03% o $7,622 millones de dólares, con tres de las seis categorías registrando incrementos durante abril.

Destacan las compras de bienes de capital, que crecieron 5.82%, ligando siete meses al hilo de incrementos, debido al alza en las importaciones de computadoras, con 6.81%, semiconductores con 19.10% y equipos de telecomunicaciones con 12.54 por ciento.

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