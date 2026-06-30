Graduaciones dejarán derrama de $15,300 millones en México

Concanaco-Servytur estima que las ceremonias de fin beneficiarán a cerca de 3.6 millones de negocios familiares en el país

Las ceremonias de graduación del ciclo escolar 2025-2026 se perfilan como uno de los principales motores del consumo en el país, al generar una derrama económica estimada en $15,300 millones de pesos, con un crecimiento de entre 7% y 10% en las ventas del comercio y los servicios.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), señaló que más de 34.9 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior concluirán el ciclo escolar el próximo 15 de julio, lo que impulsará la demanda de restaurantes, florerías, tiendas de ropa, salones de eventos y servicios de fotografía.

Además, estimó un gasto promedio de $3,000 pesos por estudiante, en beneficio de 3.6 millones de negocios familiares.

“Cuando festejamos a nuestros hijos, hermanos, sobrinos o lo que sea, reconocemos su esfuerzo, tiempo y dedicación que realizaron durante todo el ciclo escolar. En esa ceremonia, en la comida, en los viajes, en los regalos que les damos con mucho cariño; impulsamos al negocio local, generando ingresos para las empresas familiares”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), este ciclo escolar concluirá para 23.9 millones de alumnos de educación básica, 5.5 millones de media superior y 5.5 millones de educación superior, quienes participarán en actividades relacionadas con las ceremonias de fin de cursos.

La Confederación hizo un llamado a privilegiar el consumo en establecimientos formales y de origen local durante esta temporada.

“Durante las graduaciones el mensaje es claro: adquirir lo mexicano, consumir en los negocios familiares y festejar a las niñas y niños que se esfuerzan por crear un México mejor”, expresó Octavio de la Torre, al destacar que estas celebraciones fortalecen el empleo y la economía de miles de familias.