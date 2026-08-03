IEPS deja $132,000 millones en primer semestre de 2026

La recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se obtuvo de bebidas saborizadas fue de $32,769.4 millones de pesos en México

La recaudación que se obtiene por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en refrescos, cerveza, bebidas saborizantes, tabaco y alimentos con alta densidad calórica, o productos chatarra, dejaron más de $132,000 millones de pesos al cierre del primer semestre del año en México.

Los ingresos por cobro del IEPS sobre productos que dañan la salud alcanzaron un nivel récord para una primera mitad de año, desde que se tiene registro en 1990, destacando el repunte de lo recaudado por bebidas saborizadas, tabaco y alimentos no básicos con alta densidad calórica, que registraron un nuevo máximo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Si bien uno de los objetivos del cobro del IEPS a productos que dañan la salud es desincentivar el consumo, el aumento de los ingresos de este gravamen muestra lo contrario.

La recaudación que se obtuvo de bebidas saborizadas fue de $32,769.4 millones de pesos de enero-junio, cifra sin precedente desde 2014, que representó casi 25% del ingreso del IEPS a mercancías que dañan a la salud. Además, reportó un aumento de 65.8% respecto al primer semestre de 2025.

Otro ingreso que destacó es el del tabaco, con casi $30,000 millones de pesos, un crecimiento anual de 13%, mientras los alimentos con alta densidad calórica contribuyeron con $21,601.5 millones de pesos; es decir, 7.2% más que en el igual intervalo del año pasado.

De acuerdo con el estudio más reciente de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, México avanzó en reducir el hambre, pero aumentó la población que vive con obesidad y sobrepeso.

La prevalencia de sobrepeso entre los menores de cinco años en México aumentó de 6.8% en 2012 a 7.4% en 2024, y la obesidad entre los mayores de 17 años, de 29.7% a 37.4% en el mismo periodo.

En cifras del Inegi, la inflación en cigarros presentó un aumento anual de 21% en junio de 2026; la cerveza registró un incremento de 5.35%.

En tanto, los refrescos envasados tuvieron un alza de 10.37% y las bebidas energéticas, de 6.56%, que es muy superior al dato de inflación general nacional de 3.37% en junio pasado.

No solo le va bien al erario: la empresa Coca-Cola Femsa reportó ingresos por $76,138 millones de pesos durante el segundo trimestre, un incremento anual de 4.7 por ciento.

Además, anticipó que subirá los precios de sus productos en México a partir de agosto para recuperar el impacto pendiente del incremento al impuesto especial sobre producción y servicios y la inflación.