Planean recaudar $41 mil millones con nuevo impuesto a refrescos

Durante la conferencia matutina de este jueves, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que a partir de 2026 el impuesto especial a las bebidas azucaradas se incrementará de $1.65 a $3.08 por litro.

Esta medida permitirá al gobierno federal recaudar alrededor de $41 mil millones de pesos.

Clark explicó que el aumento no solo tiene fines recaudatorios, sino que forma parte de una estrategia integral de salud pública para reducir el consumo de refrescos en un 7% y, con ello, combatir enfermedades crónicas vinculadas al sobrepeso.

Cómo se invertirá el dinero recaudado

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, detalló que los $41 mil millones de pesos se destinarán a cuatro ejes prioritarios:

Prevención y promoción: campañas digitales masivas, videojuegos para niños y programas de hábitos saludables

Modernización e innovación: nuevos equipos médicos para detectar diabetes y daño renal en etapas tempranas

Tratamientos innovadores: medicamentos de última generación contra obesidad, diabetes e hipertensión disponibles para toda la población

Alta especialidad: expansión de la cobertura de diálisis y trasplantes de riñón, con menor tiempo de espera y mayor acceso

El costo de la obesidad en México

Clark recordó que actualmente el país gasta $180 mil millones de pesos al año en atender padecimientos relacionados con la obesidad, como diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica.

“Un paciente en diálisis le cuesta al sistema de salud alrededor de $415 mil pesos anuales”, señaló el subsecretario, al enfatizar la importancia de destinar recursos a la prevención y no solo a la atención de enfermedades avanzadas.

