Otorgan subsidio a diésel y gasolina ante alza del petróleo

Ante la escalada que registra el precio del petróleo desde que inició la guerra en Medio Oriente, el gobierno federal decidió otorgar por segunda semana consecutiva un subsidio al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para la gasolina y el diésel, siendo este último el más beneficiado.

Según información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación(DOF), al (IEPS) por cada litro de diésel será de 70.28% desde este sábado 28 de marzo y hasta el próximo 3 de abril. El porcentaje es mayor al 61.80% aplicado una semana atrás.

De esta manera, los consumidores sólo pagarán $2.18 pesos del impuesto por cada litro y el gobierno federal absorberá los$ 5.17 pesos restantes.

Para el diésel, se trata de la tercera semana consecutiva en que la SHC´P activa esta medida, y en el caso de las gasolinas será la segunda.

El estímulo fiscal para la gasolina magna será de 23.12%, menor al 24.08% de la semana que recién terminó.

Ese porcentaje equivale a $1.5493 pesos, con lo cual los consumidores sólo pagarán $5.1508 pesos en vez de la cuota total del IEPS que es del $6.70 pesos.

Para el caso de la Premium, dicho estímulo aumentará de 7.47% a 7.97% a partir de este sábado y hasta el próximo viernes 3 de abril.

Eso significa un apoyo de $0.4507 pesos por cada litro que compren en las estaciones de servicio con lo cual la cuota del gravamen a cargo de los consumidores será de $5.2072 pesos.

La medida se aplica ante el incremento de los precios internacionales del petróleo por el conflicto bélico en Medio Oriente, y que ha rondando en el promedio de los $100 dólares por barril, y alcanzando en algunos casos hasta los $111 o $118 dólares, dependiendo del tipo de crudo.

Cabe mencionar que el diésel es utilizado principalmente para transporte de mercancías y pasajeros, se ha encarecido con mayor rapidez, lo que impacta en la economía de los hogares y en los costos de operación de las empresas.

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