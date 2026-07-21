El país superó las 60 mil conexiones de carga tras un crecimiento anual de 17.5%, impulsado por el aumento en la venta de vehículos eléctricos

Inicio / Finanzas / Impulsa auge de autos eléctricos red de recarga en México

El crecimiento en la venta de vehículos eléctricos en México también está impulsando la expansión de la infraestructura para su recarga.

Al cierre del primer semestre de 2026, el país alcanzó 60,932 conexiones de carga, un incremento anual de 17.5%, de acuerdo con el Barómetro de la Electromovilidad de la Electro Movilidad Asociación (EMA).

La red pública registró uno de los mayores avances al sumar 4,653 posiciones de carga, 27% más que un año antes.

De ese total, 1,592 corresponden a cargadores de corriente directa (DC), que reducen los tiempos de recarga, mientras que el país ya cuenta con 458 ubicaciones públicas con esta tecnología para facilitar viajes de mayor distancia.

Por su parte, la infraestructura privada concentró 56,279 conexiones, un crecimiento anual de 16.8 por ciento.

Destacan los 45,238 cargadores instalados en hogares, lo que confirma que la recarga residencial sigue siendo la principal opción para los propietarios de vehículos eléctricos.

En paralelo, la adopción de estas unidades mantiene su dinamismo.

Durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 53,430 vehículos eléctricos, híbridos conectables y eléctricos de rango extendido, reflejando una mayor demanda que también impulsa el despliegue de infraestructura en el país.