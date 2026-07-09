Gasolina cara impulsa demanda de autos eléctricos en EUA

Aunque el segmento registró un ligero ajuste en la última semana de junio, el primero desde marzo, los vehículos eléctricos continúan

El aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos, derivado de la incertidumbre geopolítica y las tensiones en Medio Oriente, está impulsando una mayor demanda de vehículos eléctricos usados, cuyos precios registraron un incremento anual de 12% durante junio, de acuerdo con datos del índice Manheim de Cox Automotive.

El desempeño de este segmento superó ampliamente al resto del mercado de autos usados. Mientras el índice general avanzó 2.1% anual y los vehículos de combustión interna aumentaron apenas 1.7%, los eléctricos reflejaron un crecimiento mucho más acelerado, evidenciando un cambio en las preferencias de los consumidores frente al mayor costo de los combustibles.

La mayor demanda también se tradujo en un incremento en las ventas.

Durante el segundo trimestre del año, las ventas mayoristas de vehículos eléctricos usados crecieron 20% anual y las ventas al menudeo aumentaron 19%, en contraste con el mercado general de autos usados, que acumula una disminución de 2% en lo que va de 2025.

Aunque el segmento registró un ligero ajuste en la última semana de junio, el primero desde marzo, los vehículos eléctricos continúan mostrando un mejor desempeño que el resto del mercado, impulsados por la búsqueda de alternativas de movilidad con menores costos de operación.

Prevén fortaleza del segmento eléctrico

Cox Automotive prevé que el mercado de vehículos usados cierre 2026 con un comportamiento moderado; sin embargo, considera que los vehículos eléctricos mantendrán una tendencia favorable debido a la persistencia de altos precios de la gasolina y a un entorno económico marcado por la incertidumbre.