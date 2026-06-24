Mundial impulsa alza de pasajeros internacionales en NL

La terminal aérea reportó un crecimiento de 5.5% en viajeros del extranjero durante junio, pese a las molestias generadas por las obras de remodelación

Mientras el Aeropuerto Internacional de Monterrey enfrenta trabajos de remodelación que han generado incomodidades entre algunos viajeros, la terminal reportó un incremento en la llegada de pasajeros internacionales impulsado por la Copa Mundial de Futbol 2026.

El Aeropuerto Internacional de Monterrey registró un crecimiento de 5.5% en el tráfico internacional durante los primeros 21 días de junio, al movilizar 153,75 pasajeros procedentes o con destino al extranjero, informó Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

El aumento coincide con la celebración de partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la ciudad, incluyendo el juego número mil en la historia de la FIFA.

Tan solo durante la semana del 15 al 21 de junio, el flujo de pasajeros internacionales ascendió a 59,898 viajeros, cifra que representó un incremento anual de 12.9 por ciento.

De acuerdo con OMA, “el crecimiento fue impulsado por la llegada de aficionados, equipos de trabajo, representantes de medios de comunicación y viajeros de negocios vinculados a la actividad económica y turística que genera el torneo internacional”.

Este desempeño ocurre en un contexto en el que la terminal regiomontana mantiene trabajos de modernización y ampliación de infraestructura, situación que ha provocado afectaciones operativas y molestias entre usuarios, aunque el operador aeroportuario asegura que las inversiones buscan fortalecer la capacidad de atención ante una demanda creciente.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con una red de más de 66 destinos, de los cuales 26 son internacionales.

Además, OMA prevé que la afluencia de viajeros extranjeros continúe al alza con los dos encuentros mundialistas que aún se disputarán en Monterrey durante los próximos días.

Inconformidad entre usuarios

Mientras OMA destaca el aumento en la llegada de viajeros internacionales, las obras de remodelación que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Monterrey continúan generando quejas entre pasajeros frecuentes.

Entre las principales inconformidades reportadas se encuentran largas caminatas entre terminales, pasillos provisionales, áreas restringidas por los trabajos de construcción, retrasos en la entrega de equipaje y falta de señalización clara para orientar a los usuarios.

Además, viajeros han señalado esperas de hasta 30 minutos para recuperar sus maletas debido a la operación limitada de bandas de equipaje, así como saturación en zonas de llegadas y recorridos improvisados dentro de la terminal.

Incluso, a pocos días del arranque de la actividad mundialista en Monterrey, usuarios denunciaron largas filas, desorden y afectaciones derivadas de obras aún inconclusas en la Terminal A, principal punto de llegada de vuelos internacionales.