Impulsa Caintra Nuevo León el Modelo Dual para formar talento

Actualmente participan más de 200 empresas y alrededor de 600 estudiantes activos, mientras que más de 2,500 jóvenes han pasado por el programa

Como parte de la estrategia para atender la escasez de talento técnico, la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León impulsa el Modelo Dual, esquema educativo que combina la formación académica con la capacitación práctica dentro de las empresas.

Nuevo León se mantiene como el estado líder del país en esta modalidad, la cual opera desde hace más de 12 años bajo la coordinación de la Caintra Nuevo León.

Actualmente participan más de 200 empresas y alrededor de 600 estudiantes activos, mientras que más de 2,500 jóvenes han pasado por el programa.

El modelo contempla que los estudiantes reciban 30% de formación en el aula y 70% en la empresa, lo que permite que desarrollen experiencia laboral antes de concluir sus estudios técnicos.

De acuerdo con Karen Mier, coordinadora del Modelo Dual de Caintra, el programa registra una eficiencia terminal del 90%, es decir, nueve de cada diez estudiantes concluyen tanto su carrera técnica como el proceso de formación dual.

Asimismo, seis de cada 10 egresados son contratados por la empresa donde realizaron su formación, lo que ha convertido al programa en uno de los principales mecanismos para generar talento especializado en el estado.

No obstante, la representante de la cámara reconoció que, “pese a los resultados del programa, la demanda de personal técnico continúa creciendo a un ritmo mayor que la oferta disponible, por lo que la industria mantiene dificultades para cubrir las vacantes especializadas”.