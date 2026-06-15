Delcy Rodríguez designa nueva ministra de Vivienda en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes a la arquitecta Paola Posani como nueva ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, en sustitución del mayor general Jorge Márquez Monsalve, quien se encontraba al frente de la cartera desde marzo de este año.

El nombramiento forma parte de los recientes ajustes realizados dentro del gabinete venezolano, en un contexto de reorganización administrativa y cambios en áreas estratégicas del Gobierno.

Una arquitecta con experiencia en planificación urbana

Rodríguez informó que Posani es doctora en Arquitectura y cuenta con amplia experiencia en la administración pública, especialmente en áreas relacionadas con planificación urbana, infraestructura y desarrollo habitacional.

La mandataria encargada expresó confianza en el perfil técnico de la nueva ministra para continuar con las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda y fortalecer los programas vinculados al hábitat en el país.

También agradeció la labor de Jorge Márquez Monsalve durante su gestión al frente del Ministerio para Hábitat y Vivienda.

Nuevo nombramiento dentro del sistema de gobierno

Además del cambio en la cartera de Vivienda, Rodríguez designó al actual vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, como jefe del Sistema 1 x 10 del Buen Gobierno.

Este mecanismo fue creado para recibir reportes, denuncias, alertas, solicitudes comunitarias y propuestas ciudadanas, con el objetivo de canalizar respuestas desde las instituciones públicas.

Desde que asumió como presidenta encargada el pasado 5 de enero, Rodríguez ha realizado diversos movimientos dentro del gabinete, incluyendo nombramientos en ministerios clave como Hidrocarburos, Industrias y Comercio Nacional, Defensa y ahora Hábitat y Vivienda.

Entre esos ajustes se encuentran la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos y de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional.

También destaca el cambio realizado en marzo en el Ministerio de Defensa, cuando fue removido Vladimir Padrino López tras más de una década en el cargo y fue nombrado en su lugar el general Gustavo González López.

Reorganización en medio de acercamientos internacionales

Los cambios se producen mientras el Gobierno encabezado por Rodríguez impulsa un proceso de acercamiento con la administración de Donald Trump, luego de años de tensiones entre Caracas y Washington.

En los últimos meses, Venezuela ha recibido a funcionarios estadounidenses de alto nivel y ha buscado recomponer canales de comunicación en áreas estratégicas, mientras avanza una reestructura interna del aparato gubernamental.

Con la llegada de Paola Posani al Ministerio para Hábitat y Vivienda, el Ejecutivo venezolano apuesta por un perfil técnico para una cartera clave en materia de urbanismo, construcción e infraestructura habitacional.

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