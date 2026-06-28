Consideró que este programa marca la diferencia entre las administraciones anteriores y los gobiernos humanistas de la Cuarta Transformación

Inicio / Nacional / Vivienda para el Bienestar impulsa con 1% al PIB: Sheinbaum

Con un beneficio estimado para 30 millones de personas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este domingo que el programa Vivienda para el Bienestar impulsa el crecimiento económico al aportar 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Durante la entrega de 48 viviendas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria federal afirmó que esto se debe a la generación de empleos efectuada por el programa.

"En nuestro sexenio vamos a ayudarle a cerca de 30 millones de personas para su vivienda. Pero tiene una virtud, además, el construir vivienda, que es que ayuda a la economía. Porque cuando se paga, se está construyendo, pues primero a los trabajadores que trabajan en la construcción; y después, todo lo que se llama el empleo secundario", explicó la mandataria federal.

En este evento, donde también se entregaron 401 constancias de finiquito del Fovissste y de 503 escrituras del Insus, Sheinbaum Pardo consideró que Vivienda para el Bienestar es un programa que marca la diferencia entre las administraciones anteriores y los gobiernos humanistas de la Cuarta Transformación.

“No hay nada más feliz que pueda hacer a la Presidenta y a todo su equipo que ver la alegría en sus caras por recibir el día de hoy una vivienda".

Chiapas destina inversión de $42 mil millones de pesos para 70 mil nuevas viviendas

De acuerdo con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que Chiapas destina una inversión de 42 mil millones de pesos para construir más de 70 mil casas durante el presente sexenio.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que se tienen 420 conjuntos habitacionales en 31 estados con 475 mil viviendas, de las cuales 190 mil ya se encuentran en construcción.

Afirmó que hasta la fecha, se entregaron 3 mil 600 viviendas, y que en el próximo mes de julio se estima la entrega de 5 mil más.

Ante esto, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció a la presidenta por continuar con este programa en la entidad.