Impulsan pequeños comercios de NL modelo de educación dual

El modelo de educación dual se consolida como una herramienta estratégica para impulsar el talento técnico y fortalecer la competitividad de los pequeños comercios de Nuevo León.

Con ese objetivo, la Canacope Monterrey y el Conalep Nuevo León firmaron un convenio de colaboración enfocado a la formación de técnicos especializados en informática, contabilidad, IA y ciencia de datos.

Contar con técnicos especializados en informática, contabilidad, ciencias de datos e inteligencia artificial, entre otras disciplinas, es clave para el desarrollo del comercio en pequeño, afirmó Catalina Domínguez Estrada, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey.

“Con esta estrategia, estimamos beneficiar en una primera etapa a cerca del 15% (alrededor de 450) de los más de 3,000 pequeños negocios afiliados, facilitando su acceso al sistema de educación dual y promoviendo la incorporación de talento técnico en sus operaciones”, señaló.

Este esquema combina formación académica con experiencia práctica en empresas, permitiendo a los estudiantes aplicar sus conocimientos en proyectos reales dentro del sector comercio, servicios e industria ligera.

El programa incluye carreras estratégicas como informática, contabilidad, ciencia de datos e inteligencia artificial, donde los jóvenes participan en proyectos de digitalización, modernización tecnológica y eficiencia operativa.

“Esto demuestra cómo la incorporación de talento técnico joven acelera la innovación, la digitalización y la eficiencia operativa dentro de la organización”, agregó.

Además de áreas tecnológicas y administrativas, el modelo dual abarca sectores como hospitalidad, salud e industria ligera, asegurando que los estudiantes adquieran experiencia laboral valiosa mientras las pymes refuerzan sus capacidades técnicas y productivas.

Con esta estrategia, el modelo de educación dual se posiciona como un puente entre educación y productividad empresarial, impulsando la competitividad de las pymes y consolidando un ecosistema que conecta talento, empresas y desarrollo económico en Nuevo León.

El acuerdo fue firmado por Catalina Domínguez Estrada, presidenta de Canacope Monterrey, y Héctor Aguilar Amaya, director del plantel de Conalep Nuevo León, Belinda María Martínez Rodríguez, entre otras autoridades.

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