Impulsan diálogo México-Japón y van por nuevas inversiones

La delegación japonesa destacó la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer la presencia de empresas japonesas en México

La cooperación económica entre México y Japón continuará de forma sostenida en los siguientes meses al integrar una agenda y compromisos de trabajo que permitan facilitar las inversiones de empresas niponas.

México y Japón fortalecen agenda de inversión

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó una reunión de alto nivel con representantes de la Federación Empresarial del Japón (KEIDANREN) y de la Embajada del Japón en México, para fortalecer lazos y atender los principales retos de ambiente de negocios de las empresas japonesas establecidas en el país, así como del T-MEC, en el marco del diálogo sobre el entorno comercial y de inversión en América del Norte.

La delegación japonesa destacó la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer la presencia de empresas japonesas en México.

Ebrard reiteró el compromiso de mantener un diálogo permanente, facilitar las inversiones y fortalecer la competitividad y las cadenas de valor en México.

Economía da seguimiento a proyectos de inversión japoneses

En este contexto dijo que la dependencia que encabeza da seguimiento a 39 proyectos de inversión japoneses y que, durante los últimos cinco meses, se ha atendido el 90% de los retos identificados del ambiente de negocios.

Asimismo, se acordó continuar la coordinación en materia energética, aduanera y de facilitación comercial.

En el encuentro participaron la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano; la directora general de Coordinación Técnica, María De Haas Matamoros; el embajador del Japón en México, Kozo Honsei; y Seiji Kuraishi, presidente del Comité Económico Japón-México y asesor de KEIDANREN y Honda Motor Co., Ltd.

Asimismo, también estuvieron presentes los CEO y representantes de Honda Motor, All Nippon Airways, ANA Holdings, Toyota Motor de México, NSK, Panasonic Holdings, Mazda, Mitsubishi Electric Automotive, Nissan Mexicana y Mitsubishi de México.