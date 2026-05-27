Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_27_at_12_19_41_AM_914a40420e
Finanzas

Impulsan desarrollo y financiamiento de pymes en Nuevo León

La alianza ofrecerá soluciones financieras y digitales para fortalecer operación, crecimiento y digitalización de negocios regios

  • 27
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo y consolidación de las pequeñas y medianas empresas de Nuevo León, la Canaco Monterrey firmó un convenio de colaboración con BBVA México para brindar diversas soluciones financieras a sus afiliados.

La alianza busca apoyar la operación, digitalización y crecimiento de las pymes mediante el acceso a productos y herramientas financieras diseñadas para mejorar su funcionamiento diario.

Ofrecerán soluciones financieras y digitales

A través de este convenio, las empresas afiliadas podrán acceder a servicios como cuentas empresariales, banca electrónica, terminales punto de venta, nómina, tarjeta de negocio y crédito simple, entre otras opciones enfocadas en facilitar la administración y expansión de los negocios.

Jaime Herrera, presidente de Canaco Monterrey, señaló que este tipo de acuerdos permiten agregar valor a la membresía y ofrecer un respaldo importante para las empresas locales.

“Realizaremos actividades conjuntas en beneficio de ambas partes, pero sobre todo en favor de las pequeñas y medianas empresas, que tendrán acceso a los productos y servicios que ofrece esta institución bancaria”, destacó.

WhatsApp Image 2026-05-27 at 12.20.10 AM.jpeg

Herrera añadió que el organismo continuará trabajando junto a aliados estratégicos para impulsar iniciativas que generen mejores herramientas y oportunidades para las compañías de los sectores comercio, servicios y turismo.

BBVA destaca importancia de las pymes

Por su parte, Gerardo Cantú, director divisional de Banca de Empresas Noreste de BBVA México, subrayó el papel clave que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en la economía local.

WhatsApp Image 2026-05-27 at 12.20.35 AM.jpeg

Indicó que las pymes fortalecen las cadenas productivas y contribuyen al dinamismo económico de las comunidades donde operan.

“Con esta alianza queremos acercar soluciones simples, digitales y útiles para que más empresas puedan operar mejor, cobrar de forma más eficiente, administrar sus recursos y fortalecer sus planes de crecimiento”, puntualizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_26_at_5_23_06_PM_6bf3c9e2ed
Deportista coahuilense busca apoyo para competir en Alemania
policia_san_pedro_ligado_homicidio_arboleda_sigue_suspendido_0341c3c263
Policía ligado al homicidio en Arboleda sigue suspendido
sheinbaum_papa_23c78dff7f
Respalda Sheinbaum llamado del papa León XIV sobre regular la IA
publicidad

Últimas Noticias

holanda_mundial_64bb2dbe30
Países Bajos revela su lista final de convocados para el Mundial
ruben_rocha_moya_7ca30cffb9
Descarta SSPC que Rubén Rocha cuente con ficha roja de Interpol
201a0a3e_9042_4be5_a91d_59c63ea3a2ad_3a61a1d038
Autor material de homicidio en Arboleda fue detenido en Durango
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×