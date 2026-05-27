Impulsan desarrollo y financiamiento de pymes en Nuevo León

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo y consolidación de las pequeñas y medianas empresas de Nuevo León, la Canaco Monterrey firmó un convenio de colaboración con BBVA México para brindar diversas soluciones financieras a sus afiliados.

La alianza busca apoyar la operación, digitalización y crecimiento de las pymes mediante el acceso a productos y herramientas financieras diseñadas para mejorar su funcionamiento diario.

Ofrecerán soluciones financieras y digitales

A través de este convenio, las empresas afiliadas podrán acceder a servicios como cuentas empresariales, banca electrónica, terminales punto de venta, nómina, tarjeta de negocio y crédito simple, entre otras opciones enfocadas en facilitar la administración y expansión de los negocios.

Jaime Herrera, presidente de Canaco Monterrey, señaló que este tipo de acuerdos permiten agregar valor a la membresía y ofrecer un respaldo importante para las empresas locales.

“Realizaremos actividades conjuntas en beneficio de ambas partes, pero sobre todo en favor de las pequeñas y medianas empresas, que tendrán acceso a los productos y servicios que ofrece esta institución bancaria”, destacó.

Herrera añadió que el organismo continuará trabajando junto a aliados estratégicos para impulsar iniciativas que generen mejores herramientas y oportunidades para las compañías de los sectores comercio, servicios y turismo.

BBVA destaca importancia de las pymes

Por su parte, Gerardo Cantú, director divisional de Banca de Empresas Noreste de BBVA México, subrayó el papel clave que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en la economía local.

Indicó que las pymes fortalecen las cadenas productivas y contribuyen al dinamismo económico de las comunidades donde operan.

“Con esta alianza queremos acercar soluciones simples, digitales y útiles para que más empresas puedan operar mejor, cobrar de forma más eficiente, administrar sus recursos y fortalecer sus planes de crecimiento”, puntualizó.

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