Inversiones por Tesla y nearshoring llegan a Tamaulipas

El efecto Tesla y el nearshoring está generando un impacto positivo en Nuevo León pero también en sus entidades vecinas, como Tamaulipas.

Derivado del anuncio de inversión de la armadora en el municipio de Santa Catarina, se ha incrementado el interés de compañías que buscan aprovechar las ventajas del nearshoring y la posibilidad de sumarse a la cadena de valor de diversas armadoras, entre ellas Tesla y Kia.

En entrevista, Anabell Flores, Subsecretaria de Promoción de Inversiones en la Secretaria del Desarrollo Económico de Tamaulipas, explicó que esto se refleja en los 45 proyectos de inversión que dicho gobierno ha cerrado de octubre de 2022 a la fecha, y que generarán más de 7,200 nuevos empleos.

Dijo que la mayoría son en la frontera Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, pero también hay proyectos confirmados en el área de Altamira y de Ciudad Victoria y provienen de países como Estados Unidos y Canadá, principalmente, así como de Asia y Europa.

Además de lo ya anunciado, la funcionaria adelantó que se cuenta con otros 53 proyectos potenciales, encabezados por empresas que quieren sumarse a la ola de electromovilidad y se quieren sumar a la cadena de valor de Tesla y otras armadoras ubicadas en la región noreste, como Kia, BMW y General Motors.

En el tema de la industria y la electromovilidad hemos visto y estamos trabajando en 53 proyectos que estamos trabajando , algunos son de electromovilidad, están interesados en formar parte de la cadena y ven a Tamaulipas cerca de Tesla, pero Tesla no es el único esta Kia, BMW, General Motors, toda la región está creciendo”, aseveró Flores en el marco del Americas’ Mobility Of The Future 2023, que se celebra en la entidad.