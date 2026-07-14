JPMorgan Chase recauda US$16,900 millones en ganancias

Analistas de investigación pronostican que tanto las fusiones y adquisiciones como las ofertas públicas iniciales continuarán a un ritmo vertiginoso

Las ganancias de JPMorgan Chase ascendieron a $16,900 millones de dólares en el segundo trimestre del año, debido a que su división de negociación de acciones volvió a aprovechar la volatilidad del mercado desencadenada por la guerra en Irán.

JPMorgan informó el martes que los ingresos en todas las líneas de su negocio alcanzaron niveles récord en el trimestre, incluida su división de mercados.

La compañía ganó $6.14 dólares por acción en el período, superando las estimaciones de los analistas de $5.59 dólares por acción y los $5.24 dólares de 2025.

El director ejecutivo indicó que los ingresos de la división de banca de inversión del banco neoyorquino aumentaron un 30%, acelerándose hasta el nivel más alto desde 2021 ante el apetito por las ofertas públicas iniciales y las fusiones y adquisiciones.

Analistas de investigación pronostican que tanto las fusiones y adquisiciones como las ofertas públicas iniciales continuarán a un ritmo vertiginoso hasta 2026.

Acciones de JPMorgan bajaron un 2,4% antes de la campana de apertura

Aunque los mercados volátiles pueden causar ansiedad a los inversionistas individuales, las mesas de negociación de alta velocidad de Wall Street pueden aprovechar las oscilaciones bruscas.

Wells Fargo también informó sus resultados del segundo trimestre el martes, con un salto del 22% en el ingreso neto frente al mismo período del año pasado.

Wells informó que ganó $6,400 millones de dólares en el período, o $2 dólares por acción, frente a los 5.500 millones de hace un año. Los ingresos de $22,600 millones también superaron las estimaciones.