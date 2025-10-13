La plata ‘brilla’ y gana más de 70% en el 2025

La plata sigue brillando en lo que va del año, logrando resultados históricos.

Y es que dicho metal cerró la semana cotizando en $50.15 dólares por onza, con una ganancia de 4.47%, hilando ocho semanas de ganancias y alcanzando una cotización máxima de $51.2350 dólares por onza, un nuevo máximo en registro. De hecho, la plata no tocaba un nuevo máximo histórico desde 1980.

Dentro de este contexto, además, en lo que va del año el oro acumula un avance de 53.09%, mientras que la plata, 73.51 por ciento.

Analistas destacaron que, mientras tanto, “persisten los riesgos por el cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos. Hasta el viernes 10 de octubre se cumplen diez días en que el gobierno estadounidense permanece cerrado, resaltando que el Senado estadounidense no volverá a votar hasta el martes 14 de octubre, pudiendo añadir presiones al alza en el precio del oro”.

Además, sin la publicación de datos económicos de relevancia en Estados Unidos, se mantiene la expectativa de que la Reserva Federal podría recortar su tasa de interés el 29 de octubre, lo que vuelve más atractivas las inversiones en activos que no pagan una renta fija, como el oro.

En general, se observa que los metales industriales cerraron la semana con ganancias generalizadas, ante un fortalecimiento del dólar en la semana.

Por ejemplo, el aluminio cerró la semana cotizando en $2,799.9 dólares por tonelada métrica, con una ganancia semanal de 3.28 por ciento.

Otro caso es el cobre, que cerró la semana cotizando en $10,843 dólares por tonelada métrica, con una ganancia semanal de 1.42%, luego de que la semana pasada cerró con una ganancia de 5.40 por ciento.

El acero concluyó la semana cotizando en $814 dólares por tonelada métrica, con una ganancia semanal de 1.24%, mientras que el plomo cerró la semana cotizando en $2,000 dólares por tonelada métrica, con una ganancia semanal de 0.79 por ciento.

