Recorte a gasto público desploma 17% inversión en infraestructura

En los primeros cinco meses del año, el gobierno federal recortó la inversión en infraestructura al sumar un total de $299,218 millones de pesos

El recorte al gasto público ya impacta la inversión en infraestructura, la cual muestra una caída de 17.3%, concentrada principalmente en el sector energético.

De hecho, entre enero y mayo de 2026, la inversión del gobierno federal en este rubro tuvo su segundo descenso anual consecutivo, de acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Base con datos de la Secretaría de Hacienda.

El mayor retroceso se registró en Pemex, cuya inversión se desplomó 45.7%, la mayor caída para un periodo enero-mayo desde que existe registro, al pasar de $136,480 millones de pesos durante enero-mayo de 2025 a $77,188 millones en igual periodo de 2026.

El ajuste también alcanzó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocando que la inversión destinada al desarrollo económico disminuyera 40.3% y la de combustibles y energía un 42.2%, al pasar de $151,040 millones de pesos a $90,853 millones, comparando los primeros cinco meses de 2025 y el año actual.

En total, la inversión en infraestructura sumó $299,200 millones de pesos entre enero y mayo, equivalente a 8.4% de los ingresos presupuestarios.

De esta manera, sin considerar a Pemex, la inversión apenas mostró un alza de 1%, lo que evidencia que el ajuste a la baja estuvo concentrado principalmente en el sector energético.

El recorte compromete la capacidad productiva del país, limitará el crecimiento de la economía y debilitará la base recaudatoria, advierte el reporte.

“El ajuste recae sobre la inversión física y financiera, que sostiene el balance a corto plazo a costa de la capacidad productiva”, refirió.

Riesgos en puerta

Aunque la disminución de la inversión física no implica necesariamente la cancelación del plan de infraestructura, sí aumenta el riesgo de retrasos, menor crecimiento económico y una pérdida de competitividad si la tendencia persiste durante el resto del año, alertaron expertos.

Por ello, en opinión del analista económico Carlos Peña, el reto para el gobierno será recuperar el ritmo de ejecución sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas, tomando en cuenta la coyuntura política actual.

“Con el plan y seguimiento del T-MEC, la energía por el nearshoring, el agua para la IA y calidad de desarrollo industrial es indispensable”, aseguró.

El peso de la deuda a finales de año será mayor de los $20 billones y esto podría afectar las finanzas públicas, advirtió.