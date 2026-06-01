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Finanzas

Lanzan campaña contra estafas en temporada futbolera

La campaña estará vigente hasta el 19 de julio y se difundirán contenidos en Facebook, Instagram y otras plataformas para identificar ofertas engañosas

  • 01
  • Junio
    2026

Ante el incremento de ofertas falsas relacionadas con boletos, hospedaje y paquetes turísticos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Amazon México, Meta y Concanaco-Servytur lanzaron la campaña “¡Que no te metan gol!”, enfocada en prevenir estafas durante la temporada futbolera de este verano.

La iniciativa busca alertar a los consumidores sobre fraudes en línea vinculados con la venta de entradas, viajes, apuestas y mercancía pirata.

A través de contenidos difundidos en Facebook, Instagram y otras plataformas, se compartirán recomendaciones para identificar ofertas engañosas y evitar depósitos o transferencias a desconocidos.

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La campaña estará vigente hasta el 19 de julio y contará con la participación de figuras públicas como el exfutbolista Luis Hernández, la periodista Vanessa Huppenkothen, el creador de contenido Oso Trava y la futbolista Mercedes Roa, quienes difundirán mensajes preventivos en redes sociales.

La Profeco, encabezada por Iván Escalante Ruiz, recordó que “la única vía oficial para adquirir boletos es el sitio web autorizado por los organizadores del torneo”, mientras que las agencias de viajes deben estar inscritas en el Registro Nacional de Turismo para garantizar seguridad a los consumidores.

Por su parte, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur, expresó que “estamos convencidos de que prevenir fraudes digitales también es proteger la economía real.

Cada boleto, reservación, paquete turístico o servicio contratado de manera segura permite que la derrama llegue al comercio formal, a hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y negocios familiares de las comunidades anfitrionas”.

Asimismo, hizo un llamado a las y los consumidores a verificar canales oficiales, desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser ciertas y privilegiar el consumo local.

“En Meta asumimos la responsabilidad de proteger a las personas en nuestras plataformas”, afirmó Íñigo Fernández, director de Políticas Públicas de Meta en México, quien señaló que entre junio y julio se prevé la llegada de 5.5 millones de visitantes nacionales e internacionales, lo que incrementará la actividad digital y los riesgos de fraude.


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